العراق يعلّق آماله على رفع الأثقال والتجذيف في غياب الألعاب الجماعية

بغداد‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يعلّق‭ ‬العراق‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬و8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبلين،‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتجذيف‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيّدة‭ ‬وخطف‭ ‬الميداليات،‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬لافت‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬ومشاركة‭ ‬32‭ ‬رياضياً‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬لعبة‭. ‬يشرح‭ ‬سمير‭ ‬الموسوي‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬العراقية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاسياد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط‭. ‬حاولنا‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬أفضل‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬سنشارك‭ ‬فيها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال‭ ‬وكذلك‭ ‬التجذيف‭. ‬نعوّل‭ ‬على‭ ‬الفعاليتين‮»‬‭. ‬يضيف‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭: ‬‮«‬يُعدّ‭ ‬غياب‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التدريبية‭ ‬الحديثة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬المشاركة‭ ‬المحدودة،‭ ‬كذلك‭ ‬دفعتنا‭ ‬مؤشرات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬لتمثيل‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬نأمل‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يحققوا‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة،‭ ‬ربما‭ ‬ستخدمنا‭ ‬فيها‭ ‬نتائج‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬المنافسات‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬غياب‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والطائرة‭ ‬واليد،‭ ‬أوضح‭ ‬الموسوي‭: ‬‮«‬اعتذرت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬لهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭. ‬ستكون‭ ‬المنافسات‭ ‬شديدة‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬خرج‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنتائج‭ ‬غير‭ ‬مشجّعة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المصارعة‭ ‬الغائبة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يشكّل‭ ‬غياب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬ستشمل‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال،‭ ‬القوس‭ ‬والسهم،‭ ‬الجودو،‭ ‬التجذيف،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬التايكواندو،‭ ‬الكانوي،‭ ‬المبارزة،‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬والخماسي‭ ‬الحديث‭. ‬ويُعدّ‭ ‬العراق‭ ‬أوّل‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬يحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬نيودلهي‭ ‬1982‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الراحل‭ ‬الشهير‭ ‬عمّو‭ ‬بابا،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكويت‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬كانت‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركة،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمعسكرات‭ ‬خارجية‭ ‬لرياضييها‭. ‬اختارت‭ ‬أماكن‭ ‬إقامتها‭ ‬وفق‭ ‬رؤيتها‮»‬‭. ‬وتقتصر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬فعاليتي‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬وسباق‭ ‬التتابع‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬400م،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوّة‭ ‬سابقاً‭ ‬وآخرها‭ ‬فضية‭ ‬مصطفى‭ ‬كاظم‭ ‬داغر‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭.‬

يشير‭ ‬العداء‭ ‬العراقي‭ ‬عدنان‭ ‬طعيس‭ ‬صاحب‭ ‬ذهبية‭ ‬800م‭ ‬في‭ ‬إينتشيون‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬كرياضات‭ ‬فردية‭ ‬تراجعت‭ ‬لغياب‭ ‬المنشآت‭ ‬التدريبية‭. ‬يتطلّب‭ ‬الإعداد‭ ‬عادة‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬تسبق‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الألعاب،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬فيما‭ ‬يتطلب‭ ‬برنامج‭ ‬الاعداد‭ ‬مراكز‭ ‬تدريب‭ ‬ملائمة‭ ‬ومنشآت‭ ‬رياضية‭ ‬حديثة‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭: ‬‮«‬تعاني‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬من‭ ‬قلّة‭ ‬المعسكرات‭ ‬الخارجية‭ ‬والافتقار‭ ‬الى‭ ‬الكوادر‭ ‬التدريبية‭ ‬المتطوّرة‭. ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬شيئاً‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وهذا‭ ‬يجعلنا‭ ‬نصطدم‭ ‬بقوّة‭ ‬المنافسين،‭ ‬لكننا‭ ‬نطمح‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬مشجّعة‮»‬‭.‬

وحصد‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬مشاركاته‭ ‬الآسيوية‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬طهران‭ ‬1974‭ ‬سبع‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬17‭ ‬فضية‭ ‬و23‭ ‬برونزية‭. ‬توّج‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬بذهبية‭ ‬وأخرى‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬للرباعين‭ ‬صفاء‭ ‬راشد‭ ‬وسلوان‭ ‬جاسم‭ ‬توالياً،‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭. ‬وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬مثل‭ ‬كلّ‭ ‬مرة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال،‭ ‬ويقول‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭: ‬‮«‬سيشارك‭ ‬رباعان‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو‭ ‬هما‭ ‬قاسم‭ ‬عبدالحسين‭ (‬96‭ ‬كلغ‭) ‬وسلوان‭ ‬جاسم‭ (‬109‭ ‬كلغ‭) ‬وهما‭ ‬يمتلكان‭ ‬فرصة‭ ‬قوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬والظفر‭ ‬بميداليات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬كاظم‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬أقوى‭ ‬المنافسين‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وإيران‭ ‬وأوزبكستان،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬بوجه‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬للظفر‭ ‬بميدالية‭ ‬آسيوية‮»‬‭. ‬والحال‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفعالية‭ ‬التجذيف،‭ ‬إذ‭ ‬شارك‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬بلغراد‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬وشكّلت‭ ‬فرصة‭ ‬حيوية‭ ‬للاستعداد‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬الصين‭.‬



