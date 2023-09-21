Friday, 22 September 2023 04:13 GMT

العراق يعلّق آماله على رفع الأثقال والتجذيف في غياب الألعاب الجماعية

9/21/2023 7:29:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يعلّق‭ ‬العراق‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬و8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبلين،‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتجذيف‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيّدة‭ ‬وخطف‭ ‬الميداليات،‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬لافت‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬ومشاركة‭ ‬32‭ ‬رياضياً‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬لعبة‭. ‬يشرح‭ ‬سمير‭ ‬الموسوي‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬العراقية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاسياد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المشاركة‭ ‬فقط‭. ‬حاولنا‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬أفضل‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬سنشارك‭ ‬فيها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال‭ ‬وكذلك‭ ‬التجذيف‭. ‬نعوّل‭ ‬على‭ ‬الفعاليتين‮»‬‭. ‬يضيف‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭: ‬‮«‬يُعدّ‭ ‬غياب‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التدريبية‭ ‬الحديثة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬المشاركة‭ ‬المحدودة،‭ ‬كذلك‭ ‬دفعتنا‭ ‬مؤشرات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬لتمثيل‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬نأمل‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يحققوا‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة،‭ ‬ربما‭ ‬ستخدمنا‭ ‬فيها‭ ‬نتائج‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬المنافسات‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬غياب‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والطائرة‭ ‬واليد،‭ ‬أوضح‭ ‬الموسوي‭: ‬‮«‬اعتذرت‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬لهذه‭ ‬الألعاب‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭. ‬ستكون‭ ‬المنافسات‭ ‬شديدة‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬خرج‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنتائج‭ ‬غير‭ ‬مشجّعة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المصارعة‭ ‬الغائبة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬يشكّل‭ ‬غياب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬ستشمل‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال،‭ ‬القوس‭ ‬والسهم،‭ ‬الجودو،‭ ‬التجذيف،‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الملاكمة،‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬التايكواندو،‭ ‬الكانوي،‭ ‬المبارزة،‭ ‬الجوجيتسو‭ ‬والخماسي‭ ‬الحديث‭. ‬ويُعدّ‭ ‬العراق‭ ‬أوّل‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬يحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬نيودلهي‭ ‬1982‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الراحل‭ ‬الشهير‭ ‬عمّو‭ ‬بابا،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكويت‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬العراقية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬كانت‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المشاركة،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمعسكرات‭ ‬خارجية‭ ‬لرياضييها‭. ‬اختارت‭ ‬أماكن‭ ‬إقامتها‭ ‬وفق‭ ‬رؤيتها‮»‬‭. ‬وتقتصر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬على‭ ‬فعاليتي‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬وسباق‭ ‬التتابع‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬400م،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬بقوّة‭ ‬سابقاً‭ ‬وآخرها‭ ‬فضية‭ ‬مصطفى‭ ‬كاظم‭ ‬داغر‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭.‬

يشير‭ ‬العداء‭ ‬العراقي‭ ‬عدنان‭ ‬طعيس‭ ‬صاحب‭ ‬ذهبية‭ ‬800م‭ ‬في‭ ‬إينتشيون‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬كرياضات‭ ‬فردية‭ ‬تراجعت‭ ‬لغياب‭ ‬المنشآت‭ ‬التدريبية‭. ‬يتطلّب‭ ‬الإعداد‭ ‬عادة‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭ ‬تسبق‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الألعاب،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬نعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬فيما‭ ‬يتطلب‭ ‬برنامج‭ ‬الاعداد‭ ‬مراكز‭ ‬تدريب‭ ‬ملائمة‭ ‬ومنشآت‭ ‬رياضية‭ ‬حديثة‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭: ‬‮«‬تعاني‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬من‭ ‬قلّة‭ ‬المعسكرات‭ ‬الخارجية‭ ‬والافتقار‭ ‬الى‭ ‬الكوادر‭ ‬التدريبية‭ ‬المتطوّرة‭. ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬شيئاً‭ ‬منذ‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وهذا‭ ‬يجعلنا‭ ‬نصطدم‭ ‬بقوّة‭ ‬المنافسين،‭ ‬لكننا‭ ‬نطمح‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬مشجّعة‮»‬‭.‬

وحصد‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬مشاركاته‭ ‬الآسيوية‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬طهران‭ ‬1974‭ ‬سبع‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬17‭ ‬فضية‭ ‬و23‭ ‬برونزية‭. ‬توّج‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬بذهبية‭ ‬وأخرى‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأثقال‭ ‬للرباعين‭ ‬صفاء‭ ‬راشد‭ ‬وسلوان‭ ‬جاسم‭ ‬توالياً،‭ ‬وفضية‭ ‬في‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭. ‬وتتجه‭ ‬الانظار‭ ‬مثل‭ ‬كلّ‭ ‬مرة‭ ‬الى‭ ‬رفع‭ ‬الاثقال،‭ ‬ويقول‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬صالح‭ ‬محمد‭ ‬كاظم‭: ‬‮«‬سيشارك‭ ‬رباعان‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو‭ ‬هما‭ ‬قاسم‭ ‬عبدالحسين‭ (‬96‭ ‬كلغ‭) ‬وسلوان‭ ‬جاسم‭ (‬109‭ ‬كلغ‭) ‬وهما‭ ‬يمتلكان‭ ‬فرصة‭ ‬قوية‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬والظفر‭ ‬بميداليات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬كاظم‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬أقوى‭ ‬المنافسين‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وإيران‭ ‬وأوزبكستان،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬بوجه‭ ‬تطلعاتنا‭ ‬للظفر‭ ‬بميدالية‭ ‬آسيوية‮»‬‭. ‬والحال‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفعالية‭ ‬التجذيف،‭ ‬إذ‭ ‬شارك‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬بلغراد‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬وشكّلت‭ ‬فرصة‭ ‬حيوية‭ ‬للاستعداد‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬الصين‭.‬


MENAFN21092023000055011008ID1107117526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث