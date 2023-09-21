الصين تتطلع إلى استعادة هيمنتها في أحواض السباحة بآسياد هانغجو

هانغجو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تتطلّع‭ ‬الصين‭ ‬المضيفة‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتصدّر‭ ‬ترتيب‭ ‬ميدالياتها‭ ‬لأوّل‭ ‬مرّة‭ ‬منذ‭ ‬آسياد‭ ‬2014،‭ ‬معوّلة‭ ‬على‭ ‬المعنويات‭ ‬المرتفعة‭ ‬جداً‭ ‬بعد‭ ‬المشاركة‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭. ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬حامل‭ ‬ثلاث‭ ‬ذهبيات‭ ‬أولمبية‭ ‬سون‭ ‬يانغ‭ ‬الذي‭ ‬تنتهي‭ ‬عقوبة‭ ‬إيقافه‭ ‬بسبب‭ ‬قضية‭ ‬منشطات‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل،‭ ‬حصد‭ ‬السباحون‭ ‬الصينيون‭ ‬خمس‭ ‬ذهبيات‭ ‬وثلاث‭ ‬فضيات‭ ‬وثماني‭ ‬برونزيات‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬فوكوكا‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬معوّضين‭ ‬بذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬المخيّبة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬بودابست‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وفرض‭ ‬هايانغ‭ ‬تشين‭ ‬نفسه‭ ‬ملكاً‭ ‬جديداً‭ ‬لسباحة‭ ‬الصدر،‭ ‬بإحرازه‭ ‬الذهبيات‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬ومسجّلاً‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬متر‭. ‬وكان‭ ‬الصيني‭ ‬البالغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬حدث‭ ‬دولي‭ ‬له،‭ ‬لكنه‭ ‬فاجأ‭ ‬المنافسين،‭ ‬مسجلاً‭ ‬أرقاماً‭ ‬قياسية‭ ‬آسيوية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سباقاته‭ ‬الثلاثة‭. ‬وغاب‭ ‬البريطاني‭ ‬آدم‭ ‬بيتي‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬صحته‭ ‬الذهنية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬تشين‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬لتجريده‭ ‬من‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬لكن‭ ‬سيكون‭ ‬تركيز‭ ‬تشين‭ ‬منصباً‭ ‬أولاً‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬زعامته‭ ‬حين‭ ‬يواجه‭ ‬أفضل‭ ‬سباحي‭ ‬القارة‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو‭ ‬الذي‭ ‬تنطلق‭ ‬منافساته‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬مستعد‭ ‬لمستقبل‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬فوكوكا‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بسباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬صدراً،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬انتهيت‭ ‬من‭ ‬السباق،‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬نهاية‭ ‬الأمر‭ ‬والآن‭ ‬يبدأ‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ببداية‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬سأعلّق‭ ‬الميداليات‭ ‬على‭ ‬الحائط‭ ‬وأبدأ‭ ‬تحدياً‭ ‬جديداً‭.‬‮«‬

كما‭ ‬ستكون‭ ‬يوفاي‭ ‬جانغ‭ ‬واثقة‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬حصد‭ ‬النجاح،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بلقب‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬لسباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬فراشة‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬فوكوكا‭. ‬وتغلّبت‭ ‬جانغ‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬السباحات‭ ‬الكبيرات‭ ‬مثل‭ ‬البطلة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الكندية‭ ‬ماغي‭ ‬ماكنيل‭ ‬والأميركية‭ ‬توري‭ ‬هاسكي‭. ‬كما‭ ‬حصلت‭ ‬جانغ‭ ‬على‭ ‬فضية‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬متر‭ ‬فراشة‭. ‬وسيكون‭ ‬جانلي‭ ‬بان‭ ‬بمثابة‭ ‬أمل‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة‭ ‬الحرّة‭ ‬للرجال،‭ ‬لكن‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬ستهدف‭ ‬الى‭ ‬ترك‭ ‬بصمتها‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭.‬

وتبدو‭ ‬شيفون‭ ‬هوغي‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬ميداليتين‭ ‬فضيتين‭ ‬أولمبيتين‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬الحرة،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مناسب‭ ‬كي‭ ‬تبرز‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬حطّمت‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬50‭ ‬م‭ ‬حرة‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الآسياد،‭ ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬تتنافس‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭. ‬وقالت‭ ‬ابنة‭ ‬الـ‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬إنها‭ ‬‮»‬تحاول‭ ‬ألا‭ ‬تفكر‭ ‬كثيراً‮«‬‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يمكنها‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮»‬ساوث‭ ‬تشاينا‭ ‬مورنينغ‭ ‬بوست‮«‬‭ ‬أوضحت‭ ‬فيه‭ ‬‮»‬أن‭ ‬سباقي‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬و200‭ ‬م‭ ‬حرّة‭ ‬هما‭ ‬بالتأكيد‭ ‬السباقان‭ ‬المفضلان‭ ‬لدي،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أبداً‭ ‬معرفة‭ ‬من‭ ‬سيسبح‭ ‬فجأة‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة،‭ ‬أو‭ ‬التنبؤ‭ ‬بما‭ ‬ستفعله‭ ‬الأخريات‭.‬‮«‬‭ ‬وشددت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬لرؤية‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬فعله‮«‬‭.‬

تخوض‭ ‬اليابان‭ ‬التي‭ ‬تفوقت‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬لتحتل‭ ‬صدارة‭ ‬جدول‭ ‬ميداليات‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬جاكرتا،‭ ‬آسياد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التخبط،‭ ‬إذ‭ ‬استقال‭ ‬المدرّب‭ ‬نوريماسا‭ ‬هيراي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬ثم‭ ‬أوقف‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الياباني‭ ‬بعد‭ ‬نشره‭ ‬رسالة‭ ‬غاضبة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وكشف‭ ‬الخلاف‭ ‬عن‭ ‬الشقوق‭ ‬في‭ ‬السباحة‭ ‬اليابانية‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬عالم‭ ‬مخيبة‭ ‬للآمال‭ ‬اكتفت‭ ‬فيها‭ ‬بميداليتين‭ ‬برونزيتين‭ ‬فقط،‭ ‬إحداهما‭ ‬لدايا‭ ‬سيتو‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬خلف‭ ‬الفرنسي‭ ‬ليون‭ ‬مارشان‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬فردي‭ ‬متنوع‭ ‬للرجال‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أبرز‭ ‬سباحي‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬هانغجو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يمكن‭ ‬لميو‭ ‬ناريتا،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬16‭ ‬عاماً‭ ‬فقط،‭ ‬أن‭ ‬تصنع‭ ‬اسماً‭ ‬لنفسها‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السباحة‭ ‬المتنوعة‭ ‬للسيدات‭. ‬كما‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ريكاكو‭ ‬إيكي‭ ‬قوّة‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابتها‭ ‬بسرطان‭ ‬الدم‭. ‬وباتت‭ ‬إيكي‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬أول‭ ‬الفائزين‭ ‬بست‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السباحة‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬آسيوية‭ ‬واحدة،‭ ‬وهي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬وبطولات‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬عودتها‭ ‬الى‭ ‬المنافسة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشكّل‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سون‭-‬وو‭ ‬هوانغ‭ ‬تهديداً‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬السباحة‭ ‬الحرة‭ ‬للرجال،‭ ‬بعدما‭ ‬أتبع‭ ‬فضيته‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬بودابست‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ببرونزية‭ ‬السباق‭ ‬نفسه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬فوكوكا‭. ‬واحتل‭ ‬مواطنه‭ ‬هو‭-‬جون‭ ‬لي‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬النهائي،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬الصيني‭ ‬جانلي‭ ‬بان‭ ‬والياباني‭ ‬كاتسوهيرو‭ ‬ماتسوموتو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسافة،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬الآسياد‭. ‬