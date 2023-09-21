بقيادتين وطنيتين شابتينالشباب يصطدم بطموحات المنامة و((خبير الألقاب))

بقيادتين وطنيتين شابتينالشباب يصطدم بطموحات المنامة و((خبير الألقاب))
التاريخ
9/21/2023 7:29:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يدشّن فريقا الشباب والمنامة مشوارهما في بداية مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز بحلة جديدة، ولا سيما فيما يخص الإدارة الفنية في كلا الناديين، حيث تعاقد الشبابيون مع المدرب علي مجيد الذي يساعده الكابتن باسل سلطان، من أجل عمل التوليفة المناسبة، التي تضم في الغالب أسماء من قاعدة النادي وأبنائه، وهو الأمر الذي تعوّل عليه الإدارة الشبابية في السنوات الأخيرة.
الشباب خاض تجارب ودية متنوعة مع عدد من الأندية المحلية، ولا شك أنه استفاد منها في تصحيح الأخطاء، والعمل على طريقة وأسلوب اللعب الذي يراه المدرب علي مجيد، ومن الضروري أن يكون الشباب حذرا في لقائه الأول إذا ما عرفنا أن المنافس هو المنامة صاحب الخبرات الكبيرة في المسابقة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة على وجه التحديد.
طموحات منامية
في المقابل فإن المنامة يدخل هذا الموسم برؤية وتخطيط جديد من قبل مدربه «خبير الألقاب» علي عاشور الذي كان علامة فارقة في مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز من خلال قيادته الناجحة لفريق الرفاع في المواسم الماضية، وقد انتدب من قبل إدارة المنامة لترتيب البيت الداخلي للفريق، وتغيير العقلية التنافسية للاعبين في الموسم الكروي الطويل.
عاشور من المدربين الوطنيين الأكثر نجاحا في الفترة الماضية، ولديه ما يؤهله لذلك من خلال الإنجازات التي حققها مع أكثر من ناد، ورغم ذلك فإن مهمة الفريق في الافتتاح لن تكون سهلة، إذا ما عرفنا أن الشباب من أكثر الفرق عنادا مع الأندية الكبيرة والمنافسة، ولديه سجل حافل في المواجهات الاستثنائية، والتوقعات تشير إلى مباراة حذرة مع رغبة هجومية ليست مبالغة.
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