بقيادتين وطنيتين شابتينالشباب يصطدم بطموحات المنامة و((خبير الألقاب))

يدشّن‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والمنامة‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬بحلة‭ ‬جديدة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الإدارة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الناديين،‭ ‬حيث‭ ‬تعاقد‭ ‬الشبابيون‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬الذي‭ ‬يساعده‭ ‬الكابتن‭ ‬باسل‭ ‬سلطان،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عمل‭ ‬التوليفة‭ ‬المناسبة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬النادي‭ ‬وأبنائه،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تعوّل‭ ‬عليه‭ ‬الإدارة‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬

الشباب‭ ‬خاض‭ ‬تجارب‭ ‬ودية‭ ‬متنوعة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أنه‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬وأسلوب‭ ‬اللعب‭ ‬الذي‭ ‬يراه‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬مجيد،‭ ‬ومن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الشباب‭ ‬حذرا‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الأول‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬عرفنا‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬هو‭ ‬المنامة‭ ‬صاحب‭ ‬الخبرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭.‬

طموحات‭ ‬منامية

في‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬المنامة‭ ‬يدخل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬برؤية‭ ‬وتخطيط‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدربه‭ ‬‮«‬خبير‭ ‬الألقاب‮»‬‭ ‬علي‭ ‬عاشور‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادته‭ ‬الناجحة‭ ‬لفريق‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية،‭ ‬وقد‭ ‬انتدب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬المنامة‭ ‬لترتيب‭ ‬البيت‭ ‬الداخلي‭ ‬للفريق،‭ ‬وتغيير‭ ‬العقلية‭ ‬التنافسية‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الطويل‭.‬

عاشور‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬الأكثر‭ ‬نجاحا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬ولديه‭ ‬ما‭ ‬يؤهله‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ناد،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬مهمة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬عرفنا‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬عنادا‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمنافسة،‭ ‬ولديه‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬والتوقعات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مباراة‭ ‬حذرة‭ ‬مع‭ ‬رغبة‭ ‬هجومية‭ ‬ليست‭ ‬مبالغة‭.‬