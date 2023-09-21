انطلاقة منتظرة لدوري ناصر بن حمد الممتازالحد والمحرق وجها لوجه في ملعب ((علي بن محمد))





تفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬بإقامة‭ ‬مواجهتين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساء،‭ ‬حيث‭ ‬يشهد‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬مباراة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحد‭ ‬والمحرق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬فريقا‭ ‬الشباب‭ ‬والمنامة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬التوقيت‭.‬

وتمثّل‭ ‬هاتان‭ ‬المواجهتان‭ ‬فرصة‭ ‬للأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إزاحة‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬فترتهم‭ ‬الإعدادية‭ ‬والتحضيرية‭ ‬للموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد،‭ ‬ومدى‭ ‬الخروج‭ ‬بالفائدة‭ ‬المطلوبة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬التدريبات‭.‬





استعداد‭ ‬مثالي

خاض‭ ‬الحد‭ ‬استعدادات‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬التحضيرات،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬كثافة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والتركيز،‭ ‬واستعدادات‭ ‬كفيلة‭ ‬بأن‭ ‬تجعل‭ ‬موسم‭ ‬الحد‭ ‬ينطلق‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية،‭ ‬وسط‭ ‬تطلعات‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬الفريق‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعاقداته‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭.‬

ويدرك‭ ‬الحد‭ ‬أن‭ ‬منافسه‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الصعبة‭ ‬والقوية،‭ ‬لكن‭ ‬خبرة‭ ‬السعدون‭ ‬قد‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأنه‭ ‬ابن‭ ‬المحرق‭ ‬والعارف‭ ‬بخفايا‭ ‬الأمور‭ ‬هناك،‭ ‬وقد‭ ‬تبدأ‭ ‬المواجهة‭ ‬بأسلوب‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬لكنها‭ ‬لن‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭.‬





معسكر‭ ‬خارجي

في‭ ‬المقابل‭ ‬خاض‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬معسكرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العين‭ ‬بأبوظبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬ولعب‭ ‬مباريات‭ ‬ودية‭ ‬قوية،‭ ‬خرج‭ ‬منها‭ ‬بفائدة‭ ‬كبيرة‭ ‬نظرا‭ ‬للاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬ولم‭ ‬يكتف‭ ‬الفريق‭ ‬بالتحضير‭ ‬الخارجي‭ ‬وإنما‭ ‬واصل‭ ‬العمل‭ ‬محليّا‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬جمال‭ ‬خشارم‭.‬

ويمتلك‭ ‬المحرق‭ ‬أسماء‭ ‬محترفة‭ ‬من‭ ‬تونس‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الجهاز‭ ‬التدريبي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬محترفين‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬واليمن،‭ ‬وكل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تبرهن‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الاستعداد‭ ‬الخاصة‭ ‬للمحرق‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬مشواره‭ ‬التحضيري‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بغية‭ ‬تحسين‭ ‬صورته‭ ‬أمام‭ ‬جمهوره‭ ‬المتعطش‭ ‬لنيل‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬للدوري‭ ‬بمسماه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‮»‬‭.‬