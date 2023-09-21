انطلاقة منتظرة لدوري ناصر بن حمد الممتازالحد والمحرق وجها لوجه في ملعب ((علي بن محمد))
التاريخ
9/21/2023 7:29:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تفتتح اليوم الجمعة منافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، بإقامة مواجهتين في وقت واحد عند الساعة السابعة مساء، حيث يشهد ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد مباراة تجمع بين الحد والمحرق، في حين يلتقي فريقا الشباب والمنامة على ملعب مدينة خليفة الرياضية في ذات التوقيت.
وتمثّل هاتان المواجهتان فرصة للأندية الأربعة من أجل إزاحة النقاب عن فترتهم الإعدادية والتحضيرية للموسم الكروي الجديد، ومدى الخروج بالفائدة المطلوبة بعد أكثر من شهرين على بدء التدريبات.
استعداد مثالي
خاض الحد استعدادات مثالية من خلال العديد من التجارب الودية التي قادها المدرب الوطني عيسى السعدون في بداية التحضيرات، وقد شهدت المرحلة الماضية كثافة في العمل والتركيز، واستعدادات كفيلة بأن تجعل موسم الحد ينطلق بصورة إيجابية، وسط تطلعات بأن يكون الفريق ومن خلال تعاقداته المحلية والخارجية على أهبة الاستعداد الأمثل.
ويدرك الحد أن منافسه من الفرق الصعبة والقوية، لكن خبرة السعدون قد تخفف من ذلك، لاسيما وأنه ابن المحرق والعارف بخفايا الأمور هناك، وقد تبدأ المواجهة بأسلوب حذر من الطرفين، لكنها لن تخلو من الأهداف من دون شك.
معسكر خارجي
في المقابل خاض المحرق في الفترة الماضية معسكرا في مدينة العين بأبوظبي في الإمارات ولعب مباريات ودية قوية، خرج منها بفائدة كبيرة نظرا للاحتكاك مع أندية قوية في الخارج، ولم يكتف الفريق بالتحضير الخارجي وإنما واصل العمل محليّا بقيادة المدرب التونسي جمال خشارم.
ويمتلك المحرق أسماء محترفة من تونس بناء على رغبة الجهاز التدريبي إضافة إلى محترفين من المغرب واليمن، وكل المؤشرات تبرهن على حالة الاستعداد الخاصة للمحرق في انطلاقة مشواره التحضيري للموسم الجديد بغية تحسين صورته أمام جمهوره المتعطش لنيل اللقب الأول للدوري بمسماه الجديد «دوري ناصر بن حمد الممتاز».
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