منافسات الطاولة تنطلق اليوم
التاريخ
9/21/2023 7:29:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم الجمعة منافسات كرة الطاولة في آسياد هانغتشو، وسط مشاركة بحرينية في منافسات الجنسين، حيث وتشارك البحرين في مجموعة من منافسات تنس الطاولة على مستوى فرق الرجال والفتيات، بالإضافة إلى منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط، حيث يمثل منتخب الرجال 4 لاعبين هم: راشد سند، الياس الياسي، سيد مرتضى محفوظ وسلمان محمد، فيما يمثل منتخب الفتيات كل من: مريم العالي، أمروتا أميت، فاطمة العالي وريان عماد، ويقود المنتخب المدرب ديجان دوجاكوفيت والمدرب تاسكوفيتش سلوبودان.
وتبدأ المنافسات في الساعة 10:00 صباحاً (5:00 فجرًاً بتوقيت البحرين) في المرحلة الأولى التي تشهد منافسات الفرق للجنسين، حيث أجريت يوم أمس القرعة للفرق، وأسفرت عن وقوع منتخب الرجال مع هونغ كونغ، إيران ومنغوليا، فيما وقع فريق الفتيات في مجموعة ضمت فريقين من هونغ كونغ وأوزبكستان.
وكان وفد كرة الطاولة قد وصل إلى مدينة هانغتشو قبل يومين استعداداً للمشاركة في الآسياد، حيث أنهى اللاعبون استعداداتهم بخوض التدريبات الختامية للمنافسات والتي شهدت حماساً كبيراً من اللاعبين واللاعبات رغبة في تحقيق أفضل النتائج في هذا الاستحقاق الآسيوي المهم، خصوصاً بعد النتائج التي تحققت في المشاركة العربية الأخيرة بمدينة السليمانية بالعراق.
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