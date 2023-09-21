منافسات الطاولة تنطلق اليوم

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو،‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬بحرينية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجنسين،‭ ‬حيث‭ ‬وتشارك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬تنس‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فرق‭ ‬الرجال‭ ‬والفتيات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬والزوجي‭ ‬المختلط،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬4‭ ‬لاعبين‭ ‬هم‭: ‬راشد‭ ‬سند،‭ ‬الياس‭ ‬الياسي،‭ ‬سيد‭ ‬مرتضى‭ ‬محفوظ‭ ‬وسلمان‭ ‬محمد،‭ ‬فيما‭ ‬يمثل‭ ‬منتخب‭ ‬الفتيات‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مريم‭ ‬العالي،‭ ‬أمروتا‭ ‬أميت،‭ ‬فاطمة‭ ‬العالي‭ ‬وريان‭ ‬عماد،‭ ‬ويقود‭ ‬المنتخب‭ ‬المدرب‭ ‬ديجان‭ ‬دوجاكوفيت‭ ‬والمدرب‭ ‬تاسكوفيتش‭ ‬سلوبودان‭.‬

وتبدأ‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10:00‭ ‬صباحاً‭ (‬5:00‭ ‬فجرًاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭) ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منافسات‭ ‬الفرق‭ ‬للجنسين،‭ ‬حيث‭ ‬أجريت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬القرعة‭ ‬للفرق،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬مع‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬إيران‭ ‬ومنغوليا،‭ ‬فيما‭ ‬وقع‭ ‬فريق‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬ضمت‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وأوزبكستان‭.‬

وكان‭ ‬وفد‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬استعداداً‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الآسياد،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬اللاعبون‭ ‬استعداداتهم‭ ‬بخوض‭ ‬التدريبات‭ ‬الختامية‭ ‬للمنافسات‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬حماساً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الآسيوي‭ ‬المهم،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬العربية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بمدينة‭ ‬السليمانية‭ ‬بالعراق‭.‬