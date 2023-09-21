عدنان: فخور بخدمة البحرين وقادرون على التأهل

عدنان: فخور بخدمة البحرين وقادرون على التأهل
التاريخ
9/21/2023 7:29:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعرب لاعب منتخبنا الأولمبي سيد محمد عدنان عن سعادته بالتواجد والمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وقال «فخور بتمثيل البحرين في هذا العمر وقبل الاعتزال، وهذا التمثيل هو تكليف وشرف لكل لاعب وأنا حاضر دائماً لخدمة البحرين ومساعدة هؤلاء اللاعبين الشبان».
وتابع «نملك العديد من اللاعبين الصاعدين الذين يظهرون مواهبهم وقدراتهم على أرض الملعب، وعلى الرغم من التعادل في مباراتين، إلا أن الحظوظ لا تزال موجودة للتأهل، ومبارياتنا مع كوريا الجنوبية دائمًا ما تكون مثيرة وقوية، ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة».
وأشار عدنان الى أن التعادل أمام الكويت جاء بسيناريو مشابه للتعادل في المباراة الأولى أمام تايلند، مؤكداً أن المنتخب سيعمل على تقديم الأفضل في المباراة الأخيرة للتأهل للدور القادم من المنافسات.
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