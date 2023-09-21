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عدنان: فخور بخدمة البحرين وقادرون على التأهل

9/21/2023 7:29:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعرب‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالتواجد‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬فخور‭ ‬بتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمر‭ ‬وقبل‭ ‬الاعتزال،‭ ‬وهذا‭ ‬التمثيل‭ ‬هو‭ ‬تكليف‭ ‬وشرف‭ ‬لكل‭ ‬لاعب‭ ‬وأنا‭ ‬حاضر‭ ‬دائماً‭ ‬لخدمة‭ ‬البحرين‭ ‬ومساعدة‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نملك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصاعدين‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مباراتين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحظوظ‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬للتأهل،‭ ‬ومبارياتنا‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مثيرة‭ ‬وقوية،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬عدنان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬جاء‭ ‬بسيناريو‭ ‬مشابه‭ ‬للتعادل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬تايلند،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للتأهل‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

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