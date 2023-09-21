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((الأحمر الأولمبي)) يكتفي بالتعادل أمام الكويت

9/21/2023 7:29:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حسم‭ ‬التعادل‭ ‬الايجابية‭ ‬مواجهة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬من‭ ‬الآسياد،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جينهوا‭ ‬الدولي‭ ‬بهدف‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ليتقاسم‭ ‬المنتخبان‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬ويرفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬تعادلين،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬الكويت‭ ‬نقطته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

وسجل‭ ‬هدف‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬51‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬الكويتي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬سلمان‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ (‬73‭).‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬ندية‭ ‬ورغبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخبين‭ ‬بهدف‭ ‬الخروج‭ ‬بنقاط‭ ‬المباراة‭ ‬الكاملة‭ ‬ووضع‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬المباراة‭ ‬بقوة‭ ‬بهدف‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬مبكر،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شكلت‭ ‬هجمات‭ ‬الكويت‭ ‬المرتدة‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الفترات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التماسك‭ ‬الدفاعي‭ ‬لدى‭ ‬المنتخبين‭ ‬وانحصار‭ ‬اللعب‭ ‬بصورة‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬أبقى‭ ‬المباراة‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬الطرفين‭.‬

وسنحت‭ ‬لمهاجم‭ ‬منتخبنا‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فرصتين‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تألق‭ ‬الحارس‭ ‬الكويتي‭ ‬أبقى‭ ‬النتيجة‭ ‬سلبية‭ ‬حتى‭ ‬صافرة‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭.‬

ومع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ضغط‭ ‬منتخبنا‭ ‬بقوة‭ ‬بهدف‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل،‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬ترجمة‭ ‬إحدى‭ ‬الفرص‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ ‬الافتتاح،‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬دفاعات‭ ‬الكويت‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الذي‭ ‬توغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسدد‭ ‬الكرة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬الكويتي‭ ‬معلناً‭ ‬تقدم‭ ‬الأحمر‭ ‬الأولمبي‭ ‬بهدف‭.‬

واستفاد‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬منتخبنا‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬خطورة‭ ‬كبيرة‭ ‬وضغط‭ ‬على‭ ‬دفاعات‭ ‬الأحمر،‭ ‬ومن‭ ‬كرة‭ ‬ثابتة‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬نجح‭ ‬لاعب‭ ‬الكويت‭ ‬سلمان‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬تعديل‭ ‬النتيجة‭ ‬بتصويبة‭ ‬رائعة،‭ ‬لتدخل‭ ‬بعدها‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬منحنى‭ ‬الاندفاع‭ ‬البدني‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬عبدالله‭ ‬نمر‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الحمراء‭.‬

بهذا‭ ‬التعادل‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬الاحتمالات‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬مباراتا‭ ‬الختام‭ ‬حاسمتين‭ ‬لتحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتأهلين‭ ‬للدور‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

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