((الأحمر الأولمبي)) يكتفي بالتعادل أمام الكويت

((الأحمر الأولمبي)) يكتفي بالتعادل أمام الكويت
التاريخ
9/21/2023 7:29:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حسم التعادل الايجابية مواجهة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الكويتي في افتتاح مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة من المنافسات من الآسياد، حيث انتهت المواجهة التي أقيمت يوم أمس الخميس على استاد جينهوا الدولي بهدف لكل منهما، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة ويرفع منتخبنا رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما حصد الكويت نقطته الأولى في المجموعة.
وسجل هدف منتخبنا اللاعب علي محمد في الدقيقة (51)، فيما جاء هدف التعادل الكويتي عن طريق اللاعب سلمان محمد في الدقيقة (73).
وشهدت المباراة ندية ورغبة كبيرة من جانب المنتخبين بهدف الخروج بنقاط المباراة الكاملة ووضع قدم في الدور القادم من المنافسات، حيث بدأ منتخبنا المباراة بقوة بهدف تسجيل هدف مبكر، في الوقت الذي شكلت هجمات الكويت المرتدة خطورة كبيرة على مرمى منتخبنا في بعض الفترات، إلا أن التماسك الدفاعي لدى المنتخبين وانحصار اللعب بصورة كبير في منتصف الملعب أبقى المباراة مفتوحة أمام الطرفين.
وسنحت لمهاجم منتخبنا حسين عبدالكريم فرصتين لافتتاح التسجيل في نهاية الشوط الأول إلا أن تألق الحارس الكويتي أبقى النتيجة سلبية حتى صافرة نهاية الشوط.
ومع بداية الشوط الثاني ضغط منتخبنا بقوة بهدف افتتاح التسجيل، ونجح في ترجمة إحدى الفرص إلى هدف الافتتاح، بعد كرة مرتدة من دفاعات الكويت وصلت إلى لاعب منتخبنا علي محمد الذي توغل داخل المنطقة وسدد الكرة قوية في الشباك الكويتي معلناً تقدم الأحمر الأولمبي بهدف.
واستفاد الكويت من تراجع منتخبنا للمحافظة على التقدم في تشكيل خطورة كبيرة وضغط على دفاعات الأحمر، ومن كرة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء نجح لاعب الكويت سلمان محمد من تعديل النتيجة بتصويبة رائعة، لتدخل بعدها المباراة في منحنى الاندفاع البدني الذي أسفر عن طرد لاعب منتخبنا عبدالله نمر بالبطاقة الحمراء.
بهذا التعادل لا تزال المجموعة الخامسة مفتوحة أمام كل الاحتمالات في الجولة الأخيرة، حيث ستكون مباراتا الختام حاسمتين لتحديد هوية المتأهلين للدور القادم من المنافسات.
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