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منتخب الطائرة يخسر من إيران ويواجه قطر اليوم

9/21/2023 7:29:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اكتفى‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الآسياد‭ ‬كوصيف‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشوط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬أحمر‭ ‬الطائرة‭ ‬أداءً‭ ‬قوياً‭ ‬ومثيراً‭ ‬أمام‭ ‬وصيف‭ ‬آسيا،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬كالتالي‭: ‬25/16،‭ ‬25‭/‬19،‭ ‬22‭/‬25،‭ ‬25‭/‬20‭.‬

رغم‭ ‬الهزيمة،‭ ‬فإن‭ ‬أداء‭ ‬منتخب‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أعطى‭ ‬دافعاً‭ ‬للاعبيين‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬اللاعبون‭ ‬جهودًا‭ ‬كبيرة‭ ‬وأظهروا‭ ‬روح‭ ‬قتالية‭ ‬عالية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬ترجم‭ ‬فيه‭ ‬المنتخب‭ ‬أفضليته‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬قلص‭ ‬به‭ ‬النتيجة،‭ ‬وواصل‭ ‬على‭ ‬أداءه‭ ‬التصاعدي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬لولا‭ ‬بعض‭ ‬الجزئيات‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬انصبت‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬وقادته‭ ‬للانتصار‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وبعد‭ ‬تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬لدور‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬مواجهة‭ ‬مهمة‭ ‬وقوية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10:30‭ ‬صباحاً‭ (‬5:30‭ ‬فجراً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سيكون‭ ‬فيها‭ ‬الانتصار‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للمنتخب‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهله‭.‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬منتخب‭ ‬الطائرة‭ ‬ومنتخب‭ ‬قطر‭ ‬مثيرة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للاهتمام،‭ ‬وستشهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬حيث‭ ‬تبدو‭ ‬الأوراق‭ ‬مكشوفة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭.‬

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