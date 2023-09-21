منتخب الطائرة يخسر من إيران ويواجه قطر اليوم

منتخب الطائرة يخسر من إيران ويواجه قطر اليوم
التاريخ
9/21/2023 7:29:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اكتفى منتخبنا لكرة الطائرة بالتأهل إلى دور الـ 12 من منافسات الآسياد كوصيف عن المجموعة الثانية بعد خسارته يوم أمس الخميس أمام المنتخب الإيراني بثلاثة أشوط مقابل شوط واحد في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين في ختام مباريات دور المجموعات، بعد أن قدم أحمر الطائرة أداءً قوياً ومثيراً أمام وصيف آسيا، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/16، 25/19، 22/25، 25/20.
رغم الهزيمة، فإن أداء منتخب الطائرة في المباراة أعطى دافعاً للاعبيين للمضي قدماً في هذه المنافسات، حيث قدم اللاعبون جهودًا كبيرة وأظهروا روح قتالية عالية، وخصوصاً في الشوط الثالث الذي ترجم فيه المنتخب أفضليته إلى انتصار قلص به النتيجة، وواصل على أداءه التصاعدي في الشوط الرابع الذي كان فيه قريباً من معادلة النتيجة لولا بعض الجزئيات الصغيرة التي انصبت في مصلحة المنتخب الإيراني وقادته للانتصار في المباراة.
وبعد تأهل منتخبنا لدور الـ 12 سيكون على موعد مع مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره القطري في الساعة 10:30 صباحاً (5:30 فجراً بتوقيت البحرين)، في مباراة سيكون فيها الانتصار بمثابة فرصة كبيرة للمنتخب للمنافسة على ميدالية ملونة في حالة تأهله.
من المتوقع أن تكون المباراة بين منتخب الطائرة ومنتخب قطر مثيرة ومثيرة للاهتمام، وستشهد منافسة قوية بين الطرفين، حيث تبدو الأوراق مكشوفة بعد انتهاء دوري المجموعات.
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