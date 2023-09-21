راندهير سينغ يزور القرية الرياضية ويلتقي وفد البحرين

حرص‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬الهندي‭ ‬راندهير‭ ‬سينغ‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬مراسم‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الـ19،‭ ‬حيث‭ ‬تفقد‭ ‬راندهير‭ ‬سينغ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬بحداثتها‭ ‬وتوفر‭ ‬كافة‭ ‬التجهيزات‭ ‬اللازمة‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسط‭ ‬تحضيرات‭ ‬مثالية‭ ‬أقامتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الرياضيين‭ ‬والوفود‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬التقى‭ ‬راندهير‭ ‬سينغ‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جمعة‭ ‬ومريم‭ ‬مردانه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزميل‭ ‬عيسى‭ ‬عباس،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الأحاديث‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الرياضي‭ ‬وتعاون‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الرياضي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وتعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬منذ‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬وصولاً‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوي‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلام‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬القارة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بزيارة‭ ‬سينغ،‭ ‬حيث‭ ‬شكرته‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬