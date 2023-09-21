Friday, 22 September 2023 04:12 GMT

راندهير سينغ يزور القرية الرياضية ويلتقي وفد البحرين

9/21/2023 7:29:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حرص‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬الهندي‭ ‬راندهير‭ ‬سينغ‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحالية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬مراسم‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الـ19،‭ ‬حيث‭ ‬تفقد‭ ‬راندهير‭ ‬سينغ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬الدورة،‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬بحداثتها‭ ‬وتوفر‭ ‬كافة‭ ‬التجهيزات‭ ‬اللازمة‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة،‭ ‬وسط‭ ‬تحضيرات‭ ‬مثالية‭ ‬أقامتها‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الرياضيين‭ ‬والوفود‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬التقى‭ ‬راندهير‭ ‬سينغ‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭ ‬حسن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬جمعة‭ ‬ومريم‭ ‬مردانه‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الزميل‭ ‬عيسى‭ ‬عباس،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الأحاديث‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الرياضي‭ ‬وتعاون‭ ‬الهيئات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الرياضي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭.‬

وتعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬منذ‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1974‭ ‬والتي‭ ‬استمرت‭ ‬وصولاً‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لجميع‭ ‬الدول‭ ‬الآسيوي‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلام‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬القارة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بزيارة‭ ‬سينغ،‭ ‬حيث‭ ‬شكرته‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأولمبي‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

MENAFN21092023000055011008ID1107117517

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث