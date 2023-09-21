راندهير سينغ يزور القرية الرياضية ويلتقي وفد البحرين
التاريخ
9/21/2023 7:29:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حرص القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الهندي راندهير سينغ على زيارة القرية الرياضية بمدينة هانغتشو الصينية التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الحالية، وذلك قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمي للدورة في نسختها الـ19، حيث تفقد راندهير سينغ البنية التحتية والمرافق الرياضية الحديثة في القرية الرياضية التي ستستضيف الدورة، والتي تمتاز بحداثتها وتوفر كافة التجهيزات اللازمة للوفود المشاركة، وسط تحضيرات مثالية أقامتها اللجنة المنظمة لاستقبال الرياضيين والوفود الرياضية من جميع أنحاء القارة الآسيوية.
وخلال الزيارة، التقى راندهير سينغ مع وفد البحرين ممثلاً في نائب مدير البعثة فجر جاسم حسن وأعضاء الوفد الإداري حسن عبدالرحيم جمعة ومريم مردانه إضافة إلى الزميل عيسى عباس، حيث تم تبادل الطرفان الأحاديث وتسليط الضوء على أهمية تعزيز التبادل الرياضي وتعاون الهيئات الرياضية في تعزيز التطور الرياضي وتعزيز الروح الرياضية في القارة الآسيوية.
وتعد مملكة البحرين داعماً رئيسياً للألعاب الآسيوية منذ المشاركة الأولى عام 1974 والتي استمرت وصولاً لهذه الدورة، حيث تحرص البحرين على مد يد العون لجميع الدول الآسيوي بهدف تطوير الرياضة والعمل المشترك على تحقيق أحلام الرياضيين وتعزيز القيم الأولمبية في القارة.
من جانبها، أعربت نائب مدير البعثة فجر جاسم عن سعادتها بزيارة سينغ، حيث شكرته على الجهود التي يبذلها المجلس الأولمبي الآسيوي في دعم الرياضة في المنطقة.
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