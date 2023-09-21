جابر: استدعاء خمسة أعضاء جدد وفتح الباب لحكام شاطئيين

جابر: استدعاء خمسة أعضاء جدد وفتح الباب لحكام شاطئيين
التاريخ
9/21/2023 7:29:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف راشد جابر رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الطائرة أن لجنته قد استقطبت خمسة أعضاء وصفهم بغير الرسميين.
وقال رئيس لجنة الحكام إن اللجنة قد اجتمعت بالحكام الخمسة المستدعين
الذين وصفهم بأنهم أصحاب خبرة يوم الثلاثاء الفائت، وقد أعطيت إليهم مهمات الإشراف على مباريات الفئات العمرية «الصغار والأشبال والناشئين»، زد على ذلك السعي إلى الاستفادة منهم لسد أي طارئ
قد يحدث خلال منافسات الرجال.
وعلى جانب آخر متصل قال راشد جابر إن لجنته تستعد خلال اليومين القادمين لعقد اجتماعها استعدادا للموسم الجديد
2023-2024
وسط حضور جميع الحكام يتقدمهم رئيس الاتحاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.
وقال إن اللجنة ستتطرق إلى أكثر من أمر في الاجتماع، يأتي في المقدمة فتح الباب للحكام الذين يريدون اختياريا أن يتخصصوا في تحكيم منافسات الطائرة الشاطئية، ولا يعني هذا بحسب تعبيره أنهم لن يشاركوا في تحكيم المنافسات المحلية، ولكن ستقتصر مشاركاتهم الخارجية فقط على بطولات الطائرة الشاطئية.
وتابع قائلا: كذلك سيفتح الباب للحكام الذين يريدون خلال الموسم أن يقدموا كورسات تثقيفية بحسب وصفه في القانون، والتوقف عند بعض الحالات التحكيمية التي يتكرر الخطأ فيها للفت النظر إليها وتوضيحها بغية تلافيها وعدم تكرارها.
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