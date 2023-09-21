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جابر: استدعاء خمسة أعضاء جدد وفتح الباب لحكام شاطئيين

9/21/2023 7:29:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


كشف‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬لجنته‭ ‬قد‭ ‬استقطبت‭ ‬خمسة‭ ‬أعضاء‭ ‬وصفهم‭ ‬بغير‭ ‬الرسميين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬قد‭ ‬اجتمعت‭ ‬بالحكام‭ ‬الخمسة‭ ‬المستدعين

الذين‭ ‬وصفهم‭ ‬بأنهم‭ ‬أصحاب‭ ‬خبرة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الفائت،‭ ‬وقد‭ ‬أعطيت‭ ‬إليهم‭ ‬مهمات‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬‮«‬الصغار‭ ‬والأشبال‭ ‬والناشئين‮»‬،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬منهم‭ ‬لسد‭ ‬أي‭ ‬طارئ
قد‭ ‬يحدث‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭.‬

وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬متصل‭ ‬قال‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬إن‭ ‬لجنته‭ ‬تستعد‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬القادمين‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماعها‭ ‬استعدادا‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‮
‬2023‭-‬2024‮
‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جميع‭ ‬الحكام‭ ‬يتقدمهم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬ستتطرق‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬للحكام‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬اختياريا‭ ‬أن‭ ‬يتخصصوا‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬منافسات‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬هذا‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية،‭ ‬ولكن‭ ‬ستقتصر‭ ‬مشاركاتهم‭ ‬الخارجية‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬بطولات‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬كذلك‭ ‬سيفتح‭ ‬الباب‭ ‬للحكام‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬أن‭ ‬يقدموا‭ ‬كورسات‭ ‬تثقيفية‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬والتوقف‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬التحكيمية‭ ‬التي‭ ‬يتكرر‭ ‬الخطأ‭ ‬فيها‭ ‬للفت‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ ‬وتوضيحها‭ ‬بغية‭ ‬تلافيها‭ ‬وعدم‭ ‬تكرارها‭.‬

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