ختام الجولة الأولى بالدرجة الثانيةعالي يضرب بسداسية والاتحاد يفوز بثنائية

ختام الجولة الأولى بالدرجة الثانيةعالي يضرب بسداسية والاتحاد يفوز بثنائية
التاريخ
9/21/2023 7:29:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضرب عالي بقوة في افتتاح مبارياته بالجولة الأولى لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على حساب التضامن بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليتصدر الترتيب حاليا، وفي مباراة ثانية فاز الاتحاد بهدفين دون مقابل على حساب منافسه الاتفاق، في حين انتهت مواجهة بوري والبديع سلبية بدون أهداف.
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