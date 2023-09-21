رئيس اتحاد الدراجات يستقبل اللجنة المنظمة لـ((طواف ناصر بن حمد))

استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرفاع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لـ«طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الثالث‭ ‬للهواة‭ ‬2023‮»

‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬ – ‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬توجه‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بخالص‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتفضل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬واهتمام‭ ‬برياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬ودعمه‭ ‬المتميز‭ ‬لهذا‭ ‬الطواف‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬الفرصة‭ ‬المثالية‭ ‬للدراجين‭ ‬ويفتح‭ ‬لهم‭ ‬أفق‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأجواء‭ ‬التنظيمية‭ ‬العالية‭.‬

وقد‭ ‬تناولت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهم‭ ‬النقاط‭ ‬التنظيمية‭ ‬وأبرز‭ ‬المخرجات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬لطواف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لإقامته‭ ‬والمسارات‭ ‬الجيدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬الخاص‭ ‬بأهمية‭ ‬إبراز‭ ‬الوجه‭ ‬السياحي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬الرياضية‭ ‬وإخراج‭ ‬الطواف‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسما‭ ‬غاليا‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الرياضيين‭ ‬المنتمين‭ ‬لرياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وجميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭.‬

وكما‭ ‬أكد‭ ‬المجتمعون‭ ‬أهمية‭ ‬دعوة‭ ‬فرق‭ ‬الهواة‭ ‬للدراجات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الثالث‭ ‬للهواة‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬لممارسي‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لإشباع‭ ‬شغفهم‭ ‬وحبهم‭ ‬النوعي‭ ‬لرياضة‭ ‬الدراجات،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬المقام‭ ‬أكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تسويق‭ ‬ونشر‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬الدراجة‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‮»‬‭ ‬ووضع‭ ‬أسس‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬التي‭ ‬يوجه‭ ‬ويحث‭ ‬عليها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وحيث‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬هذا‭ ‬الطواف‭ ‬ووضع‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬لإنجاحه‭.‬