رئيس اتحاد الدراجات يستقبل اللجنة المنظمة لـ((طواف ناصر بن حمد))

رئيس اتحاد الدراجات يستقبل اللجنة المنظمة لـ((طواف ناصر بن حمد))
التاريخ
9/21/2023 7:29:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في صباح أمس الخميس بمقر الاتحاد بالرفاع أعضاء اللجنة المنظمة لـ«طواف ناصر بن حمد الثالث للهواة 2023»
المقرر إقامته خلال الفترة من 1 – 4 نوفمبر القادم.
وفي بداية الاجتماع توجه سعادة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة بخالص تحياته وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على كل ما يتفضل به من متابعة واهتمام برياضة الدراجات الهوائية ودعمه المتميز لهذا الطواف الذي يوفر الفرصة المثالية للدراجين ويفتح لهم أفق التنافس في ظل الأجواء التنظيمية العالية.
وقد تناولت اللجنة المنظمة خلال الاجتماع أهم النقاط التنظيمية وأبرز المخرجات الإدارية والفنية لطواف هذا العام وذلك من حيث الوقت المناسب لإقامته والمسارات الجيدة، إضافة إلى الجانب الخاص بأهمية إبراز الوجه السياحي لمملكة البحرين من خلال هذه التظاهرة الرياضية وإخراج الطواف الذي يحمل اسما غاليا على كل الرياضيين المنتمين لرياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص وجميع الرياضيين في البلاد بوجه عام.
وكما أكد المجتمعون أهمية دعوة فرق الهواة للدراجات في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في «طواف ناصر بن حمد الثالث للهواة 2023»، وإعطاء الفرصة لممارسي الدراجات الهوائية في البحرين لإشباع شغفهم وحبهم النوعي لرياضة الدراجات، وفي ذات المقام أكدت اللجنة المنظمة على ضرورة تسويق ونشر مفهوم «الدراجة صديقة للبيئة» ووضع أسس الشراكة المجتمعية، التي يوجه ويحث عليها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وحيث حرصه الدائم على متابعة هذا الطواف ووضع كل الإمكانيات الإدارية والفنية لإنجاحه.
MENAFN21092023000055011008ID1107117512
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.