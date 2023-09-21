افتتاح الدورة الدولية لحكام كرة الصالات

انطلقت‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭ ‬لحكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمشاركة‭ ‬27‭ ‬حكمًا‭ ‬وحكمة‭.‬

وشهد‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬ومحاضر‭ ‬ومقيّم‭ ‬ومكتشف‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيويين‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭.‬

ويحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬أنجيل،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬وتستمر‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬وحتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وألقى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي،‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬للحضور‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭.‬

وأكد‭ ‬السماهيجي‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬باستمرار،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬عمل‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬حكام‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬مخرجات‭ ‬الدورة‭ ‬ستعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬المشاركين،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬بيدرو‭ ‬أنجيل‭.‬

وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬للدورة،‭ ‬فإنها‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬محاضرات‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي،‭ ‬إذ‭ ‬ستخصص‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬للمحاضرات‭ ‬النظرية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فيما‭ ‬ستخصص‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬للجوانب‭ ‬العملية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭. ‬