Friday, 22 September 2023 04:11 GMT

افتتاح الدورة الدولية لحكام كرة الصالات

9/21/2023 7:29:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬الدورة‭ ‬الدولية‭ ‬لحكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمشاركة‭ ‬27‭ ‬حكمًا‭ ‬وحكمة‭.‬

وشهد‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي،‭ ‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬ومحاضر‭ ‬ومقيّم‭ ‬ومكتشف‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيويين‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالقادر‭.‬

ويحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬أنجيل،‭ ‬وهو‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬حكام‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬وتستمر‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬وحتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وألقى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬السماهيجي،‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬للحضور‭ ‬تحيات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬الزعبي‭.‬

وأكد‭ ‬السماهيجي‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬باتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬باستمرار،‭ ‬وذلك‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬عمل‭ ‬الكوادر‭ ‬التحكيمية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬حكام‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الصالات‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬مخرجات‭ ‬الدورة‭ ‬ستعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬المشاركين،‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬المحاضر‭ ‬الدولي‭ ‬بيدرو‭ ‬أنجيل‭.‬

وبحسب‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬للدورة،‭ ‬فإنها‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬محاضرات‭ ‬في‭ ‬الجانبين‭ ‬النظري‭ ‬والعملي،‭ ‬إذ‭ ‬ستخصص‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬للمحاضرات‭ ‬النظرية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فيما‭ ‬ستخصص‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬للجوانب‭ ‬العملية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭. ‬

MENAFN21092023000055011008ID1107117511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث