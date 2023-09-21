افتتاح الدورة الدولية لحكام كرة الصالات
التاريخ
9/21/2023 7:29:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت الدورة الدولية لحكام كرة الصالات، والتي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة القدم بمشاركة 27 حكمًا وحكمة.
وشهد مراسم افتتاح الدورة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم علي السماهيجي، بحضور رئيس قسم شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم ياسر تلفت ومحاضر ومقيّم ومكتشف الحكام الآسيويين لكرة الصالات عبدالرحمن عبدالقادر.
ويحاضر في الدورة المحاضر الدولي الإسباني بيدرو أنجيل، وهو رئيس لجنة حكام كرة الصالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وتستمر الدورة من 18 وحتى 24 سبتمبر الجاري.
وألقى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم علي السماهيجي، كلمة في افتتاح الدورة نقل فيها للحضور تحيات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائب رئيس الاتحاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، ومجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد راشد الزعبي.
وأكد السماهيجي أن لجنة الحكام باتحاد الكرة حريصة على إقامة الدورات التدريبية باستمرار، وذلك بالشكل الذي يضمن زيادة كفاءة عمل الكوادر التحكيمية، خصوصًا مع الدور الكبير الذي يقوم به حكام لعبة كرة الصالات.
وشدد على أهمية الاستفادة من برنامج الدورة، مبينا أن مخرجات الدورة ستعود بالفائدة الكبيرة على المشاركين، خصوصا مع وجود المحاضر الدولي بيدرو أنجيل.
وبحسب البرنامج العام للدورة، فإنها تشتمل على محاضرات في الجانبين النظري والعملي، إذ ستخصص الفترة الصباحية للمحاضرات النظرية في مقر الاتحاد، فيما ستخصص الفترة المسائية للجوانب العملية، وذلك في صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.
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