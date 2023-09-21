بمناسبة اليوم الوطني السعوديعروض مميزة تصل إلى 25 % في حلبة البحرين الدولية للكارتنج

بمناسبة اليوم الوطني السعوديعروض مميزة تصل إلى 25 % في حلبة البحرين الدولية للكارتنج
التاريخ
9/21/2023 7:29:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الصخير -حلبة البحرين الدولية: تدعوكم حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» بمناسبة اليوم الوطني السعودي بالحضور والاستمتاع بفعاليات وعروض حلبة الكارتنج، وذلك من خلال عرضها المميز الذي يصل إلى 25 % على الحصة المزدوجة ضمن فعالية الوصول والتسابق.
ويستمر العرض من يوم الأحد 24 سبتمبر حتى الخميس 28 سبتمبر، لذا شاركنا الاحتفال باليوم الوطني السعودي واستمتع بإثارة الكارتنج والعرض المميز على مضمار الحلبة العالمية الـ CIK والبالغ طوله 1.414 كيلومتر، وذلك من خلال جميع سيارات الكارتنج من نوع 7 أتش بي، 9 أتش بي، وسودي كارت 13 أتش بي.
وتعد فعالية الوصول والتسابق أحد أبرز الفعاليات الأكثر شعبية لمحبي الكارتنج، وتبلغ تكلفة الحصة المزدوجة في سيارات الكارتنج المخصصة للأطفال 7 أتش بي أو في سيارات الكارتنج للكبار بقوة 9 أتش بي 24 دينارًا بحرينيًا للشخص الواحد، وبعد الخصم سيكون 18 دينارًا بحرينيًا فقط. أما بالنسبة لسيارات الكارتنج بقوة 13 اتش بي، حيث تبلغ تكلفة الحصة المزدوجة 31 دينارًا بحرينيًا للشخص الواحد، وتنخفض إلى 23.250 دينارًا بحرينيًا بعد عرض اليوم الوطني السعودي.
تدعو حلبة البحرين الدولية جميع عشاق سباقات السيارات لزيارة حلبة الكارتنج في «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» في الصخير والاستفادة القصوى من هذا العرض المميز، حلبة الكارتنج مفتوحة يوميا من الساعة 4 مساء إلى 11.30 مساءً يومي الأحد والاثنين، ومن 10 صباحًا إلى 11.30 مساءً بقية أيام الأسبوع. لمزيد من المعلومات حول العرض أو لحجز موعد مسبق، تفضل بزيارة bahraingp . com أو اتصل بحلبة البحرين الدولية للكارتنج على 17451745 973+.
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