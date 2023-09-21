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بمناسبة اليوم الوطني السعوديعروض مميزة تصل إلى 25 % في حلبة البحرين الدولية للكارتنج

9/21/2023 7:29:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الصخير‭ -‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬تدعوكم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬بالحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بفعاليات‭ ‬وعروض‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرضها‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬25 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬الحصة‭ ‬المزدوجة‭ ‬ضمن‭ ‬فعالية‭ ‬الوصول‭ ‬والتسابق‭.‬

ويستمر‭ ‬العرض‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬28‭ ‬سبتمبر،‭ ‬لذا‭ ‬شاركنا‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭ ‬واستمتع‭ ‬بإثارة‭ ‬الكارتنج‭ ‬والعرض‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمية‭ ‬الـ CIK ‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬414‭ ‬كيلومتر،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬سيارات‭ ‬الكارتنج‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬7‭ ‬أتش‭ ‬بي،‭ ‬9‭ ‬أتش‭ ‬بي،‭ ‬وسودي‭ ‬كارت‭ ‬13‭ ‬أتش‭ ‬بي‭.‬

وتعد‭ ‬فعالية‭ ‬الوصول‭ ‬والتسابق‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬لمحبي‭ ‬الكارتنج،‭ ‬وتبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬الحصة‭ ‬المزدوجة‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬الكارتنج‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬7‭ ‬أتش‭ ‬بي‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬الكارتنج‭ ‬للكبار‭ ‬بقوة‭ ‬9‭ ‬أتش‭ ‬بي‭ ‬24‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬وبعد‭ ‬الخصم‭ ‬سيكون‭ ‬18‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬فقط‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسيارات‭ ‬الكارتنج‭ ‬بقوة‭ ‬13‭ ‬اتش‭ ‬بي،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬الحصة‭ ‬المزدوجة‭ ‬31‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬وتنخفض‭ ‬إلى‭ ‬23‭.‬250‭ ‬دينارًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬بعد‭ ‬عرض‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭.‬

تدعو‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جميع‭ ‬عشاق‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬لزيارة‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬في‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصخير‭ ‬والاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المميز،‭ ‬حلبة‭ ‬الكارتنج‭ ‬مفتوحة‭ ‬يوميا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬4‭ ‬مساء‭ ‬إلى‭ ‬11‭.‬30‭ ‬مساءً‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والاثنين،‭ ‬ومن‭ ‬10‭ ‬صباحًا‭ ‬إلى‭ ‬11‭.‬30‭ ‬مساءً‭ ‬بقية‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭. ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬العرض‭ ‬أو‭ ‬لحجز‭ ‬موعد‭ ‬مسبق،‭ ‬تفضل‭ ‬بزيارة‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com أو‭ ‬اتصل‭ ‬بحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للكارتنج‭ ‬على‭ ‬17451745‭ ‬973‭+.‬

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