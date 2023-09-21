السفر بلا جوازات قريبا
التاريخ
9/21/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المقرر أن يصبح السفر عبر أحد أفضل المطارات في العالم أكثر سلاسة العام المقبل، واعتبارا من عام 2024 أعلن مسؤولون أن مطار «شانغي» في سنغافورة سيقدم تصاريح هجرة آلية تسمح للمسافرين بمغادرة البلاد من دون جوازات سفر، ومن خلال استخدام البيانات البيومترية فقط.
وخلال جلسة برلمانية تم خلالها إقرار العديد من التغييرات على قانون الهجرة في البلاد، أعلنت وزيرة الاتصالات في سنغافورة جوزفين تيو، أن «البلاد ستكون واحدة من الدول القليلة الأولى في العالم التي تقدم تصريحا آليا للهجرة من دون جواز سفر».
وتعد التكنولوجيا البيومترية، إلى جانب برامج التعرف على الوجه، قيد الاستخدام بالفعل إلى حد ما في مطار «شانغي» بالممرات الآلية عند نقاط تفتيش الهجرة.
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