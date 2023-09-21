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السفر بلا جوازات قريبا

9/21/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المقرر أن يصبح السفر عبر أحد أفضل المطارات في العالم أكثر سلاسة العام المقبل، واعتبارا من عام 2024 أعلن مسؤولون أن مطار «شانغي» في سنغافورة سيقدم تصاريح هجرة آلية تسمح للمسافرين بمغادرة البلاد من دون جوازات سفر، ومن خلال استخدام البيانات البيومترية فقط.
وخلال جلسة برلمانية تم خلالها إقرار العديد من التغييرات على قانون الهجرة في البلاد، أعلنت وزيرة الاتصالات في سنغافورة جوزفين تيو، أن «البلاد ستكون واحدة من الدول القليلة الأولى في العالم التي تقدم تصريحا آليا للهجرة من دون جواز سفر».
وتعد التكنولوجيا البيومترية، إلى جانب برامج التعرف على الوجه، قيد الاستخدام بالفعل إلى حد ما في مطار «شانغي» بالممرات الآلية عند نقاط تفتيش الهجرة.

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