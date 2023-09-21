بم نصحت الملكة رانيا الأميرة رجوة زوجة ابنها ولي عهد الأردن؟

بم نصحت الملكة رانيا الأميرة رجوة زوجة ابنها ولي عهد الأردن؟
التاريخ
9/21/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الملكة رانيا العبدالله، إنها وجهت نصيحة إلى الأميرة رجوة آل سيف زوجة ابنها ولي العهد الأردني سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بخصوص الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها. وأضافت الملكة رانيا العبدالله، خلال مقابلة مع برنامج ذا «تودي شو» (The Today Show) الذي يبث على قناة «ان بي سي» الأميركية من نيويورك، عن زواج ولي العهد الأمير الحسين: «من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته، وأول شيء أخبرته لرجوة كان: لا يوجد هنالك قبول 100%، دائما ستجدين أشخاصا لا يوافقونك». وأضافت الملكة: «النصيحة التي أعطيتها لرجوة هي: حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائما سيكون هنالك سلبية، وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين، فلا تنشغلي بذلك».
وتابعت الملكة رانيا نصيحتها للأميرة رجوة: «فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك».
وأكدت الملكة رانيا أن «علينا أن نطور عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا، وهذا ما نحاول تعليمه لأطفالنا».
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