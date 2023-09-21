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بم نصحت الملكة رانيا الأميرة رجوة زوجة ابنها ولي عهد الأردن؟

9/21/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الملكة رانيا العبدالله، إنها وجهت نصيحة إلى الأميرة رجوة آل سيف زوجة ابنها ولي العهد الأردني سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بخصوص الانتقادات السلبية التي قد تتعرض لها. وأضافت الملكة رانيا العبدالله، خلال مقابلة مع برنامج ذا «تودي شو» (The Today Show) الذي يبث على قناة «ان بي سي» الأميركية من نيويورك، عن زواج ولي العهد الأمير الحسين: «من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته، وأول شيء أخبرته لرجوة كان: لا يوجد هنالك قبول 100%، دائما ستجدين أشخاصا لا يوافقونك». وأضافت الملكة: «النصيحة التي أعطيتها لرجوة هي: حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائما سيكون هنالك سلبية، وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين، فلا تنشغلي بذلك».
وتابعت الملكة رانيا نصيحتها للأميرة رجوة: «فقط واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك».
وأكدت الملكة رانيا أن «علينا أن نطور عادات صحية حول استخدام التكنولوجيا، وهذا ما نحاول تعليمه لأطفالنا».

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