إطفاء صبحان سيطرت على حريق طرادين في حطين

إطفاء صبحان سيطرت على حريق طرادين في حطين
التاريخ
9/21/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أصيب شخص بحروق طفيفة إثر اندلاع حريق صباح امس في طرادين بمنطقة حطين، تم إخماده من قبل رجال إطفاء مركز صبحان. وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة لقوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق طرادين أمام منزل في منطقة حطين، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز صبحان إلى موقع الحريق، حيث تبين ان النار اندلعت في طرادين وأنه يوجد شخص مصاب بحروق تم نقله وتسليمه للمسعفين الذين تواجدوا في الموقع، وباشروا إخماد النار خلال وقت قياسي قبل امتدادها إلى السيارات المجاورة.
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