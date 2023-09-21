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إطفاء صبحان سيطرت على حريق طرادين في حطين

9/21/2023 7:28:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
أصيب شخص بحروق طفيفة إثر اندلاع حريق صباح امس في طرادين بمنطقة حطين، تم إخماده من قبل رجال إطفاء مركز صبحان. وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة لقوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق طرادين أمام منزل في منطقة حطين، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز صبحان إلى موقع الحريق، حيث تبين ان النار اندلعت في طرادين وأنه يوجد شخص مصاب بحروق تم نقله وتسليمه للمسعفين الذين تواجدوا في الموقع، وباشروا إخماد النار خلال وقت قياسي قبل امتدادها إلى السيارات المجاورة.

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