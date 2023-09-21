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د علي حسن لـ الأنباء الريس مفاجأة حفل الختام

9/21/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف المخرج د.علي حسن لـ «الأنباء» عن مفاجأة ستكون اليوم في حفل ختام مهرجان الموسيقى بدورته الـ 23، وهي قيام المخرج القدير علي الريس بالتصدي لإخراج الحفل بعد غياب عن الإخراج منذ أكثر من 20 عاما، وقال د.حسن: أتشرف بأن أصاحب الريس في إخراج الحفل الختامي للمهرجان «ليلة موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب» بقيادة المايسترو د.محمد الموجي، فالريس أحد أهرامات المنوعات ولديه خبرة طويلة في هذا المجال.
وأكد د.علي أن المهرجانات الموسيقية مهمة جدا لأي إنسان متذوق للموسيقى، وتثري الساحة الفنية وفيها تبادل ثقافي بين الشعوب، لافتا إلى أن الفن الكويتي زاخر ويتمتع بإرث فني كبير، والكويتيون متعطشون للفنون الأخرى غير التي نشأوا عليها.

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