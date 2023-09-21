Friday, 22 September 2023 04:11 GMT

ألحان الذكريات أعادتنا إلى زمن الأغنية الجميل

9/21/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
تختتم اليوم في الثامنة مساء على خشبة مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أنشطة الدورة الـ 23 لمهرجان الموسيقى الدولي، الذي أقامه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الفترة من 18 حتى 22 الجاري، تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري، وذلك بأمسية طربية بعنوان «ليلة موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب» بقيادة المايسترو د.محمد الموجي وفرقته الموسيقية.
من جانب آخر، استضاف مسرح الدراما مساء امس الأول الحفل الغنائي المتنوع «ألحان الذكريات» للمايسترو د.محمد البعيجان والذي قدم بمصاحبة فرقته الموسيقية أروع الألحان مع باقة من أغنيات الزمن الجميل الكويتية والخليجية والعربية التي لها ذكريات لدى الجمهور، حيث أدى «الكورال» من المواهب الشابة «ميدلي» لكوكب الشرق ام كلثوم، وللعندليب عبدالحليم حافظ، وللسيدة فيروز، وقدموا «ميدلي» للفنان الكبير عبدالله الرويشد وللنجمة نوال الكويتية، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وخلال الحفل، قام الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني مساعد الزامل بتكريم د.البعيجان، ومن ثم ألقى الزامل كلمة «ارتجالية»، قال فيها: كنا أنا ود.محمد نحب المسرح، نمثل على خشبته في المدرسة، كنا كاريزما جميلة في الكوميديا والتمثيل، لكنه كان يحب العزف على البيانو، ولمَ لا فهو ابن الفنان الراحل عبدالرحمن البعيجان، واليوم وبعد عمر طويل لا يوجد أجمل من الصداقة، صداقة الأوفياء، صداقة الطفولة الآتية من قلب صاف ونية صافية.
وأضاف الزامل: اليوم أتشرف بأن أكرم أخي الموسيقار د.محمد البعيجان هذا الفنان الكبير، وأشكر كل من يقف خلف الكواليس من العاملين في المجلس الوطني وأيضا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، كما أوجه الشكر إلى د.أيوب خضر الذي وقف معنا وقفة تستحق الثناء والتقدير.
وأبدع المايسترو د.محمد البعيجان وفرقته الموسيقية و«الكورال» في تقديم «ميدلي» لأغاني أبوبكر سالم، وكذلك أغاني «السامري» و«الطمبورة»، و«السواحلي» وايضا «ميدلي» لأغنيات «فنان العرب» محمد عبده وطلال سلامة وعبدالمجيد عبدالله، وغيرهم من المطربين، وكان مسك الختام مع الأغنية الوطنية «هلي».

MENAFN21092023000130011022ID1107117499

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث