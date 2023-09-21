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الشاعر الكويتي عبدالله العنزي يفوز بـ منحة البدر

9/21/2023 7:28:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
حقق الشاعر الكويتي عبدالله علي العنزي المركز الأول بفئة «المديح النبوي» للشعر الفصيح بـ «منحة البدر» التي تنظم ضمن مهرجان البدر بنسخته الثانية بدعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. جاء ذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان بالفجيرة الذي أقيم صباح امس تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، والشيخ م.محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.
وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المشاريع الثقافية في إبراز الفنون العربية والإسلامية عبر مختلف الأدوات والتقنيات التعبيرية، وتعزيز حضورها في المجتمع خاصة بين جيلي الأطفال والشباب، وتوضيح مكانتها في المحافظة على الموروث الاجتماعي والديني لدولة الإمارات والتعريف به عالميا، منوها إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة، ممثلة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمبادرات النوعية التي تحتفي بالفنون الإسلامية بكل أشكالها، وتحتفي بالمناسبات الدينية التي تعد جزءا من ثقافة المجتمعات العربية والإسلامية، وتدعم مسيرة العمل الثقافي والفني للدولة على مستوى العالم.
كما أشار ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، إلى أهمية ترسيخ قيم الإسلام السمحاء في أذهان الأجيال ونفوسهم، وتسليط الضوء على مفاهيم السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عن مآثره ومواقفه والدروس المستفادة منها.
من جانبه، قال وزير الثقافة والشباب الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «تساهم مثل هذه الفعاليات النوعية في إثراء القطاع الثقافي في الدولة وتعزز من المعرفة بقيمنا وتراثنا الثقافي المستوحى من ديننا الإسلامي ومن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الهدف الأسمى الذي يبرز دولة الإمارات كوجهة ثقافية تستهدف مختلف شرائح المجتمع والمهتمين في التعرف على التراث الإسلام عبر مجالات الفن والإبداع، ونؤمن بأهمية دعم وتشجيع الشباب في تطوير قدراتهم الإبداعية، حيث يسهم هذا التشجيع في إثراء الاطلاع لدى فئة المبدعين المحليين، الأمر الذي سيسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بإرساء الإنتاج الفكري والمعرفي كأداة مهمة في التطور والتنمية».
وتضمن حفل الافتتاح كلمة المهرجان التي ألقتها سليمة المزروعي، وأوبريت بعنوان «نور الهدى» قدمه 100 طالب من مدارس الفجيرة، وسلط الضوء على مراحل السيرة النبوية الشريفة وقصة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الإسلام عبر لوحات عرض راقصة وأشعار مغناة، كما تضمن فيلما قصيرا عن منحة البدر المالية التي أطلقتها مبادرة البدر في وقت سابق هذا العام.
وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين في منحة البدر المالية الذين تم الإعلان عن أسمائهم في الحفل في فروع المنحة الثلاثة، حيث فازت ربا شعبان في فئة السيرة النبوية، وعبدالله علي العنزي في فئة ديوان شعر في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم، ود.زكية محمد خالد في فئة السيرة للأطفال واليافعين، كما كرم سموه أعضاء لجنة التحكيم في المنحة.
حضر حفل الافتتاح أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وشذى الملا القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الفنون والتراث في وزارة الثقافة والشباب، وجمع من المديرين والمسؤولين من داخل الفجيرة وخارجها.

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