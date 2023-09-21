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ترسيات العقود تشهد قفزة هائلة في الكويت بلغت 1 2 مليار دولار في أغسطس

9/21/2023 7:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
بعد أن تدنت قيمة العقود التي أرستها خلال يوليو الماضي إلى 25 مليون دولار فقط وحلت بالمركز الأخير إقليميا وخليجيا، ارتقت الكويت إلى المركز الثالث خليجيا والرابع إقليميا على قائمة ميد لترسيات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا في أغسطس، حيث أرست من العقود ما قيمته 1.194 مليار دولار، وشكل ذلك زيادة هائلة بنسبة 4676%.
وكان أكبر عقد بقيمة 1.1 مليار دولار وقد منحته الهيئة العامة للرعاية السكنية لمجموعة تشاينا جيزوبا لبناء وصيانة مشروع إسكان جنوب سعد العبدالله.
وسيقام المشروع على مساحة 64 كيلومترا مربعا في محافظة الجهراء ويتكون من خمس مناطق سكنية تضم 24508 وحدات سكنية.
ووفقا لتحليل مجلة ميد، يمكن أن يكون عام 2023 هو أفضل عام لشركات المقاولات العامة في الكويت منذ عام 2018، حيث بلغت قيمة المشاريع في قطاعي البناء والنقل والتي هي في مرحلة التأهيل المسبق وفي مرحلة تقديم العطاءات أو مرحلة تقييمها نحو 4.7 مليارات دولار.
وذكرت مجلة ميد أن الكويت استحوذت بذلك على ما نسبته 8.5% من إجمالي ترسيات العقود في منطقة مينا والتي بلغت 14 مليار دولار.
وعلى صعيد المنطقة، فقد لاحظت المجلة تحقيق تحسن ملحوظ في أغسطس، وسجلت مشاريع ميد عقودا بمليارات الدولارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت.
ويشكل المجموع لشهر أغسطس والبالغ 14.017 مليار دولار تحسنا بنسبة 17.7% عن قيمة الترسيات البالغة 11.907 مليار دولار في يوليو، والترسيات البالغة 13.5 مليار دولار التي تم التوقيع عليها في أغسطس من عام 2022. ولكنها في الوقت ذاته تقل عن متوسط ترسيات المشاريع الشهرية البالغ 17 مليار دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية، وهي الفترة التي شهدت نشاطا مكثفا للمشاريع في جميع أنحاء المنطقة.
وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة خليجيا وإقليميا من خلال توقيع صفقات بقيمة 7.6 مليارات دولار، وكان أكبر عقد هو صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار وقعتها شركة أدنوك للغاز، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، مع فريق من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي وشركة إسبانية.
وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني خليجيا وإقليميا بعقود بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، وكان أكبرها صفقة بقيمة 95 مليون دولار وقعتها شركة التطوير الكويتية شمول القابضة، وهي شركة تابعة لشركة المباني الكويتية، مع مشروع مشترك بين شركة الكفاح للمقاولات السعودية وشركة الأحمدية للمقاولات الكويتية لإنشاء المشروع.
وحلت الكويت في المركز الثالث خليجيا والرابع إقليميا بعقود قيمتها 1.2 مليار دولار، ثم قطر والبحرين في المركزين الرابع والخامس خليجيا، والخامس والسادس اقليميا على التوالي بعقود بلغت قيمتها 824 مليون دولار و231 مليون مليون دولار على التوالي، في حين حلت عمان في المركز السادس خليجيا بعقود قيمتها 132 مليون دولار.

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