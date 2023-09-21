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سيولة البورصة تتحسن 5% ارتفاعا لتسجل 184 مليون دينار في أسبوع

9/21/2023 7:28:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت التعاملات الأسبوعية، على تراجع جماعي على مستوى كل مؤشراتها، بعودة العمليات البيعية على كل أنواع الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة، وذلك بعد تحسن نسبي شهده سوق الأسهم الأسبوع الماضي مع عودة الزخم الشرائي لأسهم السوق الأول ذات القيم السعرية المرتفعة.
وبدا جليا أن عمليات البيع للأسهم القيادية جاءت بهدف تحقيق الأرباح السريعة للاستفادة من فروقات الأسعار التي شهدتها بعض هذه النوعية من الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وسط توقعات بأن يستمر أداء سوق الأسهم الكويتي في المنظور القريب على ذات الوتيرة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في ظل غياب الشراء المؤسسي الذي يعتمد على المحفزات الاستثمارية، وذلك حتى تبدأ مرحلة الكشف عن النتائج المالية لفترة الأشهر الـ9 الأولى للعام الحالي، والتي ستكون القاطرة التي تجر السوق وتخرجه من حال الهدوء والتذبذب، خاصة أن التوقعات تشير الى نتائج إيجابية على غرار ما تحقق في النصف الأول.
ومع عودة التوجه البيعي، حققت القيمة السوقية تراجعات بـ 545 مليون دينار، وبذلك انخفض إجمالي القيمة إلى 40.987 مليار دينار تراجعا من 41.532 مليار دينار الأسبوع الماضي.
وشهدت السيولة المتدفقة إلى السوق تحسنا خلال تعاملات الأسبوع، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 184 مليون دينار بمتوسط يومي 36.8 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 175 مليون دينار الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 35 مليون دينار بنسبة ارتفاع 5.1%، مع استمرار تركز السيولة حول أسهم السوق الأول. وكان لافتا ان جلسة ختام الأسبوع امس شهدت أعلى تدفقات بنحو 50 مليون دينار تقريبا.
وارتفعت أحجام التداول بنهاية الأسبوع بنسبة 0.7% بإجمالي اسهم متداولة 825 مليون سهم مقارنة مع 819 مليون سهم الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تراجع كل المؤشرات، وذلك كالتالي:
٭ انخفض مؤشر السوق الأول 1.6% بخسارة 123 نقطة ليصل المؤشر إلى 7582 نقطة مقارنة مع 7705 نقاط الأسبوع الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 0.3% بخسارته 17 نقطة ليصل المؤشر إلى 5738 نقطة مقارنة مع 5755 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.3% بخسارة 93 نقطة ليصل إلى 6936 نقطة من 7029 نقاط الأسبوع الماضي.
في سياق آخر، ارتفعت بشكل محدود قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول الذي يضم أعلى الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية، وذلك ببلوغ القيمة 5.17 مليارات دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية حتى تاريخ 20 الجاري، مقارنة مع 5.07 مليارات دينار الأسبوع الماضي.
وارتفعت ملكيات الأجانب في 5 أسهم هي: الخليج والكويتية وارزان والامتياز وبنك وربة، فيما تم تقليص الملكيات في 9 أسهم، واستقرت في أسهم 17 شركة.

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