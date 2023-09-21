التمييز توزع عمل دوائرها للعام القضائي الجديد 2023 ـ 2024



الموافقة على ترتيب جلسات مسائية وفحص الطعون.. وانعقاد الجلسات بالتاسعة صباحاً

«الإدارية الأولى» برئاسة المستشار الرفاعي تختص بمنازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية

«الإدارية الثالثة» برئاسة المستشار الماجد تنظر دعاوى الجنسية والمقيمين بصورة غير قانونية والتعليم ومعادلة الشهادات وموظفي الهيئات وشاغلي الكوادر الخاصة

«الإدارية الخامسة» برئاسة المستشار الكندري تختص بطعون المنازعات بشأن قرارات ذوي الإعاقة «الإدارية الثانية» برئاسة المستشار العنيزي تنظر دعاوى شاغلي «القيادية والمدنية» بالجهات الحكومية



عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة التمييز برئاسة المستشار د.عادل بورسلي أمس جمعيتها العمومية لتوزيع العمل في دوائر المحكمة خلال العام القضائي 2023 ـ 2024، وشكلت الجمعية دوائرها على النحو التالي:

٭ الدائرة الجزائية الأولى: برئاسة المستشار سلطان نوح بورسلي، وعضوية المستشارين: طارق علي فهمي وإيهاب علي قطب وأحمد محمد الحداد ومحمد عبدالهادي جاد وأيمن محمد أبوعلم، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

٭ الدائرة الجزائية الثانية: برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، وعضوية المستشارين: محمود عبدالرحمن محمود وياسر جميل عبدالعليم ومحسن محمود البكري وعلاء الدين كمال أحمد، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

٭ الدائرة الجزائية الثالثة: برئاسة المستشار صالح خليفة المريشد، وعضوية المستشارين: يحيى عبدالحميد متولي ومحمود محمد كامل ومحمد طاهر محمود وعصام محمد أحمد وإيهاب سعيد البنا.

٭ الدائرة الإدارية الأولى وطلبات رجال القضاء: برئاسة المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي، وعضوية المستشارين: سعد أنور زغلول ود.أحمد محمد غنيم وعبدالعزيز السيد علي ومصطفى عبداللطيف محمد وإيهاب عاشور الشهاوي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة الإدارية الثانية: برئاسة المستشار د.جمال مبارك العنيزي، وعضوية المستشارين: د.رضا محمد دسوقي ومحمد علي فكري وعبدالنبي علي محمود وعبدالجواد عبدالغني مصطفى ود.مجدي صالح الجارحي، وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة الإدارية الثالثة: برئاسة المستشار نجيب ماجد الماجد، وعضوية المستشارين: إبراهيم مصري مغيب وهشام السيد عزب وناصر محمد عبدالموجود ومحمد محمد السعيد وعاطف سعدي محمد، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة المدنية والعمالية الأولى: برئاسة المستشار فؤاد خالد الزويد، وعضوية المستشارين: خلف محمد غيضان ويحيى عبداللطيف مومية ومصطفى محمد محمد ومحمد منشاوي الحشاش، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

الدائرة المدنية والعمالية الثانية: برئاسة المستشار عادل عبدالله العيسى، وعضوية المستشارين: عويد ساري الثويمر وعلي محمد شرباش وحازم محمد شوقي وعبدالحميد محمود الشربيني، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

٭ الدائرة المدنية والعمالية الثالثة: برئاسة المستشار د.عبيد مجول العجمي، وعضوية المستشارين: مصطفى ثابت حسين وصلاح عبدالعظيم محمد وأحمد صلاح الدين حسنين وفوزي السعودي حمدان، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة المدنية والعمالية الرابعة: برئاسة المستشار خالد مبارك الوهيب، وعضوية المستشارين: خالد علي العثمان ومحمود محمد سعيد ومصطفى محمد محمد وجاد محمد عبدالمجيد، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

٭ الدائرة العمالية الخامسة: برئاسة المستشار صالح رشيد الرقدان، وعضوية المستشارين: عبدالله عيد حسن ووائل كمال السيد وعدلي فوزي محمود وأحمد فاروق عبدالرحمن، وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.

٭ الدائرة التجارية الأولى: برئاسة المستشار أنور علي بورسلي، وعضوية المستشارين: حسين توفيق عبدالمحسن وأحمد عبدالحميد البدوي وأحمد محمد عبدالحليم ومراد عبدالصبور زناتي، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة التجارية الثانية: برئاسة المستشار عادل علي البحوه، وعضوية المستشارين: خلف محمد غيضان وحمادة حمدة عبدالحفيظ ومصطفى عبداللطيف محمد ومحمد منشاوي الحشاش، وتعقد جلساتها يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

٭ الدائرة التجارية الثالثة: برئاسة المستشار يوسف عبدالله العمران، وعضوية المستشارين: عبدالرحمن أحمد مطاوع وأحمد محمود المنشاوي وشهاوي إسماعيل عبدربه وهاشم توفيق هاشم، وتعقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة التجارية الرابعة: برئاسة المستشار خالد صالح المزيني، وعضوية المستشارين: محمود محمد قطب وعمرو صلاح الدين الشيمي ومحمد سراج الدين السكري ود.طه أحمد محمد، وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.

٭ الدائرة التجارية الخامسة: برئاسة المستشار عصام محمد السداني، وعضوية المستشارين: زياد مصطفى بشير وأيمن يحيى الرفاعي ومحمد عبدالمنعم الخلاوي وأحمد صلاح الدين عبدالسلام، وتعقد جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة التجارية السادسة: برئاسة المستشار عبدالهادي فهد الجفين وعضوية المستشارين أحمد محمود المنشاوي وزياد محمد أحمد وأشرف أبوالعز محمد وهاشم توفيق هاشم، وتعقد جلساتها يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

٭ الدائرة التجارية السابعة: برئاسة المستشار محمد عبدالله الونيان، وعضوية المستشارين د.خالد أحمد عبدالحميد وشهاوي إسماعيل عبدربه ومحمود حسن التركاوي وأشرف أبوالعز محمد، وتعقد جلساتها يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

٭ دائرة محكمة الأسرة وطعون الأحوال الشخصية والدائرة الإدارية الخامسة: برئاسة المستشار إسحاق حسين الكندري، وعضوية المستشارين: عدنان عبدالرحمن الطبطبائي ومحمد أحمد الرفاعي وسعد أنور زغلول وعبدالعزيز السيد عبدالوهاب، وتعقد جلساتها يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.

قرارات المحكمة

أولا: الموافقة على ترتيب وتأليف الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها.

ثانيا: يتم توزيع الاختصاص بين الدوائر الإدارية على النحو التالي:

تختص الدائرة الإدارية الأولى بنظر الطعون الخاصة بمنازعات الأفراد أو الهيئات بشأن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا المسند منها للدائرة الإدارية الثالثة والخامسة، والطعون الخاصة بدعاوى العقود الإدارية، وطلبات رجال القضاء، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.

وتختص الدائرة الإدارية الثانية بنظر الطعون الخاصة بدعاوى الموظفين المدنيين «شاغلي الوظائف المدنية في الجهات الحكومية» عدا المسند منها للدائرة الإدارية الثالثة، والطعون الخاصة بدعاوى شاغلي الوظائف القيادية، والطعون الخاصة بدعاوى سائر الموظفين المدنيين بشأن المعاشات، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.

وتختص الدائرة الإدارية الثالثة بنظر الطعون الخاصة بدعاوى الأفراد بشأن التعليم العام والتعليم التطبيقي والتعليم العالي، ومعادلة الشهادات العلمية الأجنبية، والطعون الخاصة بدعاوى الجنسية، ودعاوى معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والطعون الخاصة بدعاوى موظفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة، والطعون الخاصة بدعاوى شاغلي وظائف الكوادر الخاصة، المقررة بموجب قوانين أو مراسيم أميرية عدا طلبات رجال القضاء، وما يحال إليها من رئيس المحكمة.

تختص الدائرة الإدارية الخامسة بنظر طعون الأفراد الخاصة بالمنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن ذوي الإعاقة.

ثالثا: يتم توزيع الطعون الجزائية على الدوائر الجزائية على النحو التالي:

٭ الدائرة الجزائية الأولى: الطعون التي تبدأ بأرقام: 1 ـ 4 ـ 7.

٭ الدائرة الجزائية الثانية: الطعون التي تبدأ بأرقام: 2 ـ 5 ـ 8.

٭ الدائرة الجزائية الثالثة: الطعون التي تبدأ بأرقام: 3 ـ 6 ـ 9.

أما الطعون التي تبدأ برقم 0 فتوزع حسب الرقم الذي يليه.

رابعا: يتم توزيع الطعون المدنية على الدوائر الأربع حسب التوزيع الإلكتروني بالتساوي.

خامسا: يتم توزيع الطعون العمالية التي تبدأ بأرقام من 1 إلى 5 على الدائرة العمالية الخامسة، والطعون التي تبدأ من أرقام 6 إلى 9 على الدوائر المدنية والعمالية الأربع بالتساوي، والطعون التي تبدأ برقم 0 توزع حسب الرقم الذي يليه.

سادسا: يتم توزيع الطعون التجارية على الدوائر السبع حسب التوزيع الإلكتروني بالتساوي.

سابعا: الموافقة على ترتيب جلسات مسائية وفحص الطعون.

ثامنا: تفوض الجمعية العامة رئيس المحكمة بإجراء ما تقتضيه مصلحة العمل بشأن إعادة النظر بتشكيل وترتيب الدوائر ومجلس تأديب القضاة وبإجراء التعديلات والانتدابات التي يراها أثناء السنة القضائية.

تاسعا: يتولى رئيس المحكمة منح السادة الوكلاء والمستشارين الإجازات بأنواعها وفقا للقانون.

عاشرا: انعقاد جميع الجلسات في القاعات المخصصة لذلك.

حادي عشر: انعقاد الجلسات الساعة 9 صباحا عدا الدوائر المحدد لنظرها مواعيد أخرى، والدوائر المحدد انعقادها مساء.

ثاني عشر: يعمل بهذا التوزيع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.