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بالفيديو الطوالة رفع توصيات اللائحة الجديدة لاشتراطات الترخيص للمنشآت الصحية الأهلية إلى الصحة قريبا

9/21/2023 7:28:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة عن تشكيل لجنة تضم عددا من الأطباء المتخصصين من القطاع الطبي الأهلي لوضع «التعديلات المقترحة» على اللائحة الجديدة للاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية تمهيدا لرفع التوصيات إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي.
جاء هذا في تصريح صحافي على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الطبية الكويتية عن اللائحة الجديدة للاشترطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
وذكر د.الطوالة أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الجمعية الطبية ووزارة الصحة لتباحث التعديلات اللازمة على هذه اللائحة للتسهيل على الأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي.
وبين أن الحلقة النقاشية ناقشت العديد من النقاط المهمة والعقبات التي تواجه الأطباء في اللائحة الجديدة، حيث تم الاتفاق على كتابة جميع المطالبات والتعديلات ومناقشتها في اللجنة التي سيتم تشكيلها بداية الأسبوع المقبل لرفع التوصيات بأسرع وقت إلى وزير الصحة.
وأكد د.الطوالة أن الجمعية الطبية الكويتية تؤكد التزامها التام بالدفاع عن مصالح الأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي، ودعمها لتعزيز روح التنافس الشريف بينهم وبين الشركات الطبية الكبرى.

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