بالفيديو الطوالة رفع توصيات اللائحة الجديدة لاشتراطات الترخيص للمنشآت الصحية الأهلية إلى الصحة قريبا

بالفيديو الطوالة رفع توصيات اللائحة الجديدة لاشتراطات الترخيص للمنشآت الصحية الأهلية إلى الصحة قريبا
التاريخ
9/21/2023 7:28:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة عن تشكيل لجنة تضم عددا من الأطباء المتخصصين من القطاع الطبي الأهلي لوضع «التعديلات المقترحة» على اللائحة الجديدة للاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية تمهيدا لرفع التوصيات إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي.
جاء هذا في تصريح صحافي على هامش الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الطبية الكويتية عن اللائحة الجديدة للاشترطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
وذكر د.الطوالة أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الجمعية الطبية ووزارة الصحة لتباحث التعديلات اللازمة على هذه اللائحة للتسهيل على الأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي.
وبين أن الحلقة النقاشية ناقشت العديد من النقاط المهمة والعقبات التي تواجه الأطباء في اللائحة الجديدة، حيث تم الاتفاق على كتابة جميع المطالبات والتعديلات ومناقشتها في اللجنة التي سيتم تشكيلها بداية الأسبوع المقبل لرفع التوصيات بأسرع وقت إلى وزير الصحة.
وأكد د.الطوالة أن الجمعية الطبية الكويتية تؤكد التزامها التام بالدفاع عن مصالح الأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي، ودعمها لتعزيز روح التنافس الشريف بينهم وبين الشركات الطبية الكبرى.
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