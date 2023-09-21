بالفيديو وزيرة الأشغال شوارع البلاد تعاني من مشكلات بسبب تقصير البعض في الماضي





قالت وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز إن الوزارة يبرز دورها في مهامها التي تتضمن تنفيذ البنى التحتية والعديد من المباني الحكومية في الكويت، مشيرة الى ان شوارع البلاد في جميع المحافظات تعاني اليوم من مشكلات بسبب تقصير البعض في الماضي وتخليهم عن دورهم وان الدولة استثمرت المليارات في البنية التحتية وان الوزارة تواصل العمل ليلا ونهارا حتى نلحق بمن حولنا في التطور من اجل بناء منظومة صحيحة قائمة على الحوكمة.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الأول لموظفي الوزارة الجدد «حديثي التخرج» الذين تم تعيينهم اعتبارا من 1 يناير 2023 الذي عقد امس الخميس في قاعة مسرح المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث.

وأضافت بوقماز ان القيادة السياسية حريصة على تطوير الشباب وان الدول المجاورة تقدمت بشبابها والفرصة متاحة للجميع للتطوير المنشود. وأشارت الى حرص وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لدعم الشباب لأنهم عنصر مهم في المجتمع.

واستعرضت الوزرة تجربتها في العمل منذ بداية تعيينها حتى اسناد حقيبة وزارة الاشغال لها، مشيرة الى ان الوزارة تحتاج الى المهندسين والإداريين الجدد وتقدم لهم الدعم اللازم لتطوير ادائهم خلال المرحلة المقبلة من خلال الدورات التدريبية وغيرها من الامور التي تساعدهم على تطوير انتاجيتهم في العمل.

ولفتت الى ان الهدف ايضا من اللقاء تعريف الموظفين الجدد بدور وأهمية وتاريخ الوزارة والمشاريع التي انشأتها والبنى التحتية سواء خلال الفترة الحالية او السابقة.

كما استمعت الوزيرة الى وجهات نظر المهندسين الجدد والمعوقات التي تواجههم، مؤكدة لهم ان أبواب جميع مسؤولي الوزارة مفتوحة أمامهم للاستماع اليهم ومعرفة آرائهم وأفكارهم التي تساهم في تطوير الوزارة.

ودعتهم الى الجد والاجتهاد في العمل واكتساب الخبرات التي تميزهم خلال الفترة المقبلة و أن يكونوا جزءا من الوزارة في انجاز المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة خلال الفترة المقبلة عبر عمل مؤسسي من خلال وجود حوكمة. قال المتحدث باسم وزارة الاشغال العامة م.أحمد الصالح إن الوزارة أحالت عطاء إحدى الشركات لممارسة صيانة المحافظات والطرق السريعة إلى ديوان المحاسبة وذلك للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدا لتوقيع عقدين هما الفائزان ماليا وفنيا وذلك لمحافظتي الجهراء وحولي، مشيرا الى انه سيتم توقيعهما بعد رفع توصية من اللجنة المحايدة المشكلة من قبل عدة جهات من الدولة وان الوزارة حاليا في مرحلة الحصول على موافقات دوان المحاسبة.

وأضاف الصالح ان الوزارة تقوم بدورها في توقيع هذه العقود لإثبات ان المشروع جيد والممارسة تعمل لحل مشكلة الطرق بالكويت وان وجود خبرات عالمية امر من شأنه ان يضيف للوزارة.

هذا، وقد تم خلال اللقاء استعراض عرض مرئي عن تاريخ وزارة الاشغال وإنجازاتها وكذلك تعريف حقوق وواجبات الموظفين وبعض الارشادات التي يحتاج اليها الموظف عند تعيينه.

الرشيدي: الوزارة تساعد موظفيها على التطور

أكد وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ان الكفاءة الفنية هي المطلوبة وليس الكم، موضحا ان كثرة سنوات العمل للعاملين ليس معيارا بقدر التميز في الاداء.

وأوضح الرشيدي ان دور الوزارة هو توظيف الخبرات في مكانها الصحيح والمناسب وان «الأشغال» تساعد الموظفين الجدد على تطوير ادائهم وقدراتهم في العمل، مشددا على انه على الموظف او المهندس الا يبحث عن مكان عمل قريب من منزله بقدر القطاع الذي يتواءم مع امكاناته وان من يملك الكفاءة والتميز هو من يستحق ان يكون قياديا.