بالفيديو القطان 5 إلى 10% من المسنين فوق 65 عاما أكثر عرضة للإصابة بـ الزهايمر

القادري: 40% من حالات الخرف يمكن تفاديها حال تجنب التدخين والاكتئاب والسمنة وإصابات الرأس



حنان عبدالمعبود

حذر استشاري الأمراض الباطنية وكبار السن ورئيس وحدة كبار السن في مستشفى مبارك الكبير، د.علي القطان من عدم الاهتمام بالمؤشرات الدالة على احتمال الاصابة بمرض الزهايمر، مبينا أن 5 الى 10% من الأشخاص أكبر من 65 عاما الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، بينما ترتفع النسبة من 15 الى 20% لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها البرنامج الصحي بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بعنوان «إن نسونا لن ننساهم 2» بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر.

وأشار القطان الى ضرورة الاهتمام بالتوعية بـ «الزهايمر» على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لأنه أحد الأمراض ذات الضغط الصحي والنفسي والمادي للمجتمع، منوها أن المصابين به يواجهون العديد من المشاكل منها تكرار الجمل، ونسيان المحادثات او المواعيد، وضعف القدرة على القراءة والكتابة، ومشاكل تحديد المكان، لافتا الى ان أسلوب الحياة النمطي والروتين اليومي الثابت بالإضافة الى التدخين وارتفاع معدلات الإصابة بالامراض المزمنة أسباب رئيسية للإصابة بالزهايمر.

ونصح الجميع بضرورة معاملة مريض الزهايمر بطريقة جيدة وعدم الانتقاد والدفء في التعامل، مع استخدام جمل قصيرة لتوجيهه وتكرارها عند عدم الاستجابة بالاضافة الى الانتباه للأمراض الجسمانية مثل الضغط والإمساك والاسهال وتنظيم السكر والنفسية المصاحبة للمرض.

من جانبها، قالت رئيسة البرنامج الصحي وعضو مجلس إدارة الجمعية موضي الصقير إن التوعية بالمرض تسهم في الاكتشاف والمتابعة المبكرة، مبينة أن الكثيرين من أفراد المجتمع يجهلون ماهيته وأعراضه وكيفية التعامل مع المصابين به، مشيرة الى أن الجمعية انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية أطلقت مشروع التوعية بالمرض في سبتمبر 2012.

وذكرت أن الجمعية قامت بإصدار كتاب مختص لمقدمي الرعاية لمساعدتهم في رعاية المرضى ويقدم شرحا شاملا وبسيطا لسبل العناية بالمرضى لتخفيف العبء عن مقدمي الرعاية وأفضل الطرق.

بدوره، أكد اختصاصي أمراض كبار السن في مستشفى مبارك د.سلطان القادري أن 40% من حالات الخرف يمكن تفاديها في حال تجنبنا عوامل عديدة من أهمها التدخين، الاكتئاب، السمنة، تجنب إصابات الرأس في الصغر، العزلة الاجتماعية والتلوث البيئي بالإضافة الى الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط.

من ناحيته، لفت رئيس قسم الخدمات الصحية في إدارة الخدمات الصحية لكبار السن بوزارة الصحة د.إبراهيم الحمادي الى ان القانون الكويتي الخاص بالمسنين، يشمل العديد من التعريفات والحقوق والواجبات، وضرورة حمايتهم من الإساءة والإهمال.

من جهتها، تناولت المحامية نور بن حيدر الشق القانوني المتعلق بالوصاية على مريض الزهايمر والشروط الواجب توافرها لرفع دعوى أمام القضاء، لافتة الى أن هذا النوع من القضايا موجود في قائمة قضايا المحاكم، لان غالبية العوائل لديها كبير في السن يحتاج الى إدارة أمواله، ولهذا لابد من رفع الدعوى ليتمكن القيم على مريض الزهايمر من التصرف بممتلكات كبير السن، وكذلك معاملاته واجراءاته التي يجب أن يقوم بها المسن الا ان حالته الصحية تحول دون ذلك.