الأمير محمد بن سلمان السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21



الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهو من يدفع لذلك.. وأنا واحد منهم

نتطلع لأن تنعم المنطقة وجميع دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصادياً

حققنا مستهدفات «رؤية 2030» بشكل أسرع ووضعنا مستهدفات أكثر طموحاً

إذا حازت إيران سلاحاً نووياً فلا بد لنا من حيازته بالمثل بسبب «توازن القوى»

علاقاتنا مع إيران تتقدم بشكل جيد ونأمل أن تستمر كذلك لصالح استقرار المنطقة

السعودية تريد أن تأتي الشركات الأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة بالشرق الأوسط

أسامة بن لادن كان عدواً للسعودية

كما كان عدواً لأميركا

نعمل على أن تساهم الرياضة بنسبة ١٫٥% من الناتج المحلي الإجمالي

المملكة الأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات وهدفنا الوصول بها إلى الأفضل وتحويل التحديات إلى فرص

السياحة لدينا جذبت 40 مليون زيارة ونستهدف من 100 مليون إلى 150 مليوناً في 2030

أي دولة ستستخدم السلاح النووي ستكون في مواجهة حربية مع العالم الذي لا يحتمل «هيروشيما جديدة» سياستنا النفطية يحكمها العرض والطلب وقرارات «أوپيك بلس» لا تدعم طرفاً على حساب الآخر



قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إن المملكة هي «أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين».

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة شاملة أجراها مع سموه كبير المذيعين السياسيين بشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية بريت باير من مدينة «نيوم»: «أركز وقتي على متابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها»، مشيرا إلى أن «الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهو من يدفع لذلك... وأنا واحد منهم».

وتابع «لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع لأن تنعم المنطقة وجميع دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا، أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها».

«أكبر قصة نجاح»

على صعيد الاقتصاد السعودي، أكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة هي «أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين، وهي قصة هذا القرن»، مشيرا إلى أنها هي الدولة الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات. وقال إن «هدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائما، وتحويل التحديات إلى فرص».

وأضاف ولي العهد السعودي في المقابلة التي تكتسب أهمية بالغة من حيث انها غطت مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة وسياساتها الخارجية وعلاقاتها الدولية بما في ذلك مع الولايات المتحدة، فضلا عن أنها تأتي في سياق تحولات ومستجدات إقليمية وعالمية أن «رؤية 2030 طموحة، وقد حققنا مستهدفاتها بشكل أسرع، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر».

وأشار إلى «أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه».

ولفت إلى أن «السعودية حققت أسرع نمو في الناتج المحلي من بين (مجموعة العشرين) لعامين متتاليين»، مشيرا إلى انها حاولت الانضمام إلى «مجموعة الدول السبع الكبرى» لكن بعض الدول أرادت إملاء شروط.

وأوضح ان استقطاب السياحة مرتبط بتطوير القطاعات، ومنها: الرياضة والترفيه والثقافة، مضيفا «لا نمانع تطوير قطاع الرياضة، كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية»، مبينا «نعمل كي تسهم الرياضة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي قريبا».

وتابع: «استثمارنا في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3% إلى 7%». وزاد: إن السياحة في السعودية جذبت 40 مليون زيارة. ونستهدف من 100 مليون إلى 150 مليونا في 2030.

القضية الفلسطينية مهمة لـ«التطبيع»

وفي الشق السياسي، قال ولي العهد السعودي إنه لا علاقة للمملكة مع إسرائيل حاليا، لكنه أكد أن القضية الفلسطينية مهمة وينبغي حل هذا الجزء في مسار «التطبيع».

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة سموه مع «فوكس نيوز» وهي الأولى مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019، أن السعودية مهتمة «بحصول الفلسطينيين على حياة أفضل»، وأنها مستمرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الملف الفلسطيني. وقال «نتباحث مع الأميركيين للوصول إلى نتائج جيدة ترفع معاناة الفلسطينيين». وشدد على أهمية حل القضية الفلسطينية، معتبرا ذلك أساسيا في أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

ورأى أنه «في حال نجحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في أن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل، فسيكون ذلك أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة»، لافتا إلى أن «الاتفاقيات المرتقبة مع الولايات المتحدة مفيدة للبلدين ولأمن المنطقة والعالم».

علاقات مميزة مع إدارة الرئيس بايدن

وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، قال ولي العهد السعودي: «بيننا وبين واشنطن روابط أمنية مهمة.. ولدينا علاقة مميزة مع الرئيس جو بايدن، وهو شديد التركيز، ويحضر نفسه جيدا».

وتابع أن السعودية تريد أن تأتي الشركات الأميركية والأجنبية للاستثمار في بيئة آمنة بالشرق الأوسط، مضيفا: «نحن من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأميركية، وانتقالنا لشراء الأسلحة من دول غير الولايات المتحدة ليس من مصلحتها».

من جهة أخرى، قال الأمير محمد بن سلمان إن زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.

السعودية وإيران واستقرار المنطقة

وعن العلاقات مع إيران، قال الأمير محمد بن سلمان إنها «تتقدم بشكل جيد، ونأمل أن تستمر كذلك لصالح أمن واستقرار المنطقة». ولفت إلى أن الصين هي التي اختارت أن «تتوسط بيننا وبين الإيرانيين».

وشدد على أن «أي سباق تسلح نووي في المنطقة لن يهدد أمنها فحسب، بل هو مهدد لأمن العالم» مبينا أن «توازن القوى في المنطقة يتطلب حصولنا على سلاح نووي متى حصلت عليه إيران».

وفي هذا الصدد، أوضح ولي العهد السعودي بالقول «نخشى أن تحصل أي دولة على سلاح نووي»، محذرا من أن أي دولة ستستخدم السلاح النووي «ستكون في مواجهة حربية مع باقي دول العالم».

وتابع: «من غير المجدي الحصول على سلاح نووي، لأنه لن يستخدم، العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية».

وعن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، قال الأمير محمد بن سلمان: «علاقاتنا جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ونفضل مسار الحوار، ولا ندعم طرفا على حساب آخر».

وأكد ولي العهد السعودي ان قرارات خفض إنتاج النفط هدفها استقرار السوق العالمي «وليس مساعدة روسيا في حربها».

أسواق النفط والطاقة ومجموعة «بريكس»

تطرق ولي العهد السعودي خلال المقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أيضا إلى السياسة النفطية للمملكة، حيث أكد أنها تراقب العرض والطلب في سوق النفط، وتتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل استقرار الطاقة. وقال «سياستنا النفطية يحكمها العرض والطلب، وملتزمون باستقرار أسواق النفط، قرارات (أوپيك) لا تدعم طرفا على حساب الآخر».

وتابع: «نحن مهتمون باستقرار أسواق الطاقة، ونفعل ما يلزم بهذا الشأن».

وأضاف «دورنا في (أوپيك بلس) هو سد الفجوة بين العرض والطلب».

وعن مجموعة دول (بريكس) التي ستنضم إليها السعودية اعتبارا من يناير المقبل، قال الأمير محمد بن سلمان إن هذه المجموعة «ليست ضد الولايات المتحدة، بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها».

وشدد ولي العهد السعودي على أن مجموعة «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ليست «تحالفا سياسيا».

ما الرياضات التي يمارسها الأمير محمد بن سلمان في وقت فراغه؟

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال مقابلة سموه مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بريت باير، عن أنه يحب ممارسة ألعاب الفيديو في وقت فراغه، كما أنه يمارس رياضتي المشي بين الجبال والغوص.

وقال الأمير محمد بن سلمان عند سؤاله عما يفعله عندما يريد الاسترخاء في وقت فراغه: «ألعب ألعاب الفيديو»، وسأله المذيع: «هل أنت لاعب جيد لألعاب الفيديو؟» فأجاب سموه: «أحب هذه الألعاب منذ أن كنت طفلا».

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن ألعاب الفيديو «تعزله عن الواقع»، وتحدث عن الرياضات الإلكترونية قائلا: «إنها واحدة من أهم الرياضات حول العالم وواحدة من أكثر الصناعات نموا على هذا الكوكب، إذ تنمو بمعدل 50% كل عام، ويجني صندوق الاستثمارات العامة أرباحا استثمارية تبلغ نسبتها 15 إلى 20% كل عام»، وأردف بالقول: «هذا أمر رائع لا أود أن أضيعه».

وأشار إلى أنه يلعب الألعاب الإلكترونية مع أطفاله وأصدقائه، وأنه «يبتعد عن أجواء العمل لبضع ساعات».

وكشف الأمير محمد بن سلمان، عن أنه يمارس رياضتي المشي بين الجبال والغوص في وقت فراغه و«يستمتع بالطبيعة»، مشيرا إلى أنه يلعب الغولف والبادل وكرة القدم أيضا.