السعـوديـة محط أنظار العالم رؤية طموحة وإنجازات رائدة



القمة العربية في جدة أكدت دور المملكة الريادي في تعزيز التضامن العربي

ديبلوماسية الوساطة السعودية تسهم في صنـع السلام الدولي

إشادات دولية بمتانة الاقتصاد الوطني كأحد أكبر 20 اقتصاداً عالمياً المملكة قدمت مساعدات إنسانية لتخفيف آثار الكوارث التي اجتاحت بعض الدول الشقيقة والصديقة



تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بذكرى اليوم الوطني، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ توحيد أجزاء المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - حيث تم إعلان ذلك في 21 جمادى الآخرة 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م، وأصبح «اليوم الأول من الميزان» الموافق 23 سبتمبر من كل عام يوما وطنيا للسعودية.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام، يستذكر السعوديون والسعوديات تاريخ المملكة المجيد والإنجازات العظيمة التي تحققت منذ التأسيس وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي هو استمرار لعهود الخير في وطن الخير.

ومع الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين، تسطر المملكة العربية السعودية إنجازات في شتى المجالات على المستويات كافة، وهي الإنجازات التي أضحت واقعا معاشا مشاهدا، وتبلورت في النمو والازدهار والرخاء والتطورات الناتجة عن القرارات الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ووفق رؤية طموحة تلامس عنان السماء، وتقود الوطن إلى مصاف الدول العالمية، ما حدا بالمملكة أن تكون محط أنظار العالم، حيث تمحور الاهتمام الدولي بالسعودية، سياسيا، واقتصاديا، وإنسانيا، وتعليميا، وصحيا، ورياضيا وعسكريا.

وتحرص القيادة الرشيدة على تسخير كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الوطن والمواطن، من خلال استكمالها الإصلاحات، وفتح آفاق من الفرص أمام القوى البشرية المميزة في المملكة، وتمكينهم لتحقيق تطلعاتهم، وواصلت العمل الدؤوب على برنامج جودة الحياة والذي وضعته رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة حياة المواطن وزيادة تفاعله مع مجتمعه، حيث استحدثت خيارات أكثر حيوية عززت من أنماط الحياة الإيجابية، إضافة إلى تقديم العديد من المساهمات والمبادرات التي تعود بالخير والسلام على الإنسانية جمعاء.

وتحت شعار «نحلم ونحقق»، أطلقت المملكة هوية اليوم الوطني الـ 93، والتي استلهمت من الطموحات التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي الحياة بالسعودية، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

وجاء الشعار الفني لهوية العيد الوطني كفرشة رسام حالم يخط أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء، ويرسم حدود أرض المملكة التي تحتضن الحلم، بعزيمة وإصرار تجعل منه حقيقة ثابتة راسية كالجبال، فيما استلهمت ألوان الشعار من ألوان الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية للمملكة.

ديبلوماسية حكيمة ومبادرة

لاتزال المملكة العربية السعودية تعزز مكانتها الدولية وثقلها في مجال السياسة الخارجية والديبلوماسية على نحو فريد ومتميز، حيث أضحت صانعة سلام يشار إليها بالبنان في كل محفل، وتمكنت من خلال علاقاتها الدولية المميزة مع جميع الأطراف من اتخاذ قرارات وتقديم مبادرات أسهمت في اتخاذ خطوات كبيرة لمحاربة الإرهاب ودحضه، ونشر ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة.

ومن أبرز الشواهد الدالة في هذا المقام، استضافة المملكة وترؤسها لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة في 19 مايو 2023، والتي شهدت عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة بعد انقطاع أكثر من 11 عاما.

وجاء انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية، حيث أكدت دور المملكة في لم الشمل العربي، وعكست الجهود الحثيثة التي تبذلها، لحل القضايا العربية وتعزيز التضامن العربي، وحرصها على جعل هذه القمة منطلقا رئيسيا لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الشعوب العربية.

وفي ختام أعمال القمة التي ترأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صدر (إعلان جدة) الذي أكد خلاله قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد.

كما شهد العام الحالي، استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة وإيران، بتبادل تعيين السفراء وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الصين في مارس 2023.

وبالتوازي، واصلت المملكة وساطتها ومساعيها الحميدة لحل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، وفي هذا الإطار، استضافت المملكة عدة جولات لمحادثات بين ممثلين عن طرفي الصراع في السودان بمدينة جدة.

كما استضافت المملكة على مدى يومين في أغسطس 2023، اجتماعات تشاورية لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية.

وجاءت هذه الاجتماعات استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبداء سموه استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

وتعزز المملكة ديبلوماسيتها الفعالة، بالجولات والزيارات الخارجية للقيادة الرشيدة ومشاركتها في القمم والمؤتمرات العالمية، حيث شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في قمة مجموعة العشرين الـ 18 التي استضافتها نيودلهي في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2023، والتي أعلن خلالها سموه عن المشروع الرائد المتمثل في الممر الاقتصادي الإقليمي الذي يربط الشرق الأوسط والهند وأوروبا.

وعقب اختتام أعمال القمة، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بزيارة رسمية إلى الهند أجرى خلالها مباحثات مع رئيسة الدولة ورئيس الوزراء.

كما شارك سموه في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، وأجرى محادثات رسمية مع الرئيس ايمانويل ماكرون.

دور إنساني عالمي فريد

استشعارا لدورها الإنساني تجاه العالم، واستلهاما من رسالتها في المحافظة على كرامة الإنسان، انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، سخرت المملكة اهتماما بالغا في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، ومد يد العون وتقديم الدعم والعطاء والمساندة للأفراد والدول الشقيقة والصديقة، من خلال مؤسساتها الإغاثية، ومنصاتها الخيرية.

وفي هذا الإطار، جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسور جوية وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الكوارث الطبيعية التي اجتاحت بعض الدول الشقيقة والصديقة خلال العام 2023، بما في ذلك: الزلازل التي ضربت المغرب، وتركيا، وسورية، والفيضانات التي اجتاحت ليبيا.

كما قامت المملكة بتنفيذ عمليات إجلاء إنسانية كبيرة وعاجلة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إثر اندلاع الحرب هناك في 15 أبريل 2023.

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة في هذا الخصوص 8455 شخصا (404 مواطنين، و8051 شخصا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

رعاية فائقة لضيوف الرحمن

تواصل المملكة القيام بدورها الريادي في توفير كل سبل الرعاية والراحة والأمن لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء مناسكهم في أجواء إيمانية تفيض خشوعا وسكينة.

وقد استقبلت المملكة في حج عام 1444هـ 1.845.045 حاجا، قدموا من أكثر من 150 دولة، بحسب وزارة الحج والعمرة السعودية.

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أشرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على راحة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى.

وحقق موسم حج 1444هـ، نجاحا مميزا، إذ غابت الإصابات والحوادث وكل ما يعكر صفو الحج، بينما حضرت الإنجازات، ولم يتم تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، أو مؤثرات على الصحة العامة، وهو ما يعكس التكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكر لأي طارئ محتمل.

وجاء هذا النجاح بفضل من الله عز وجل ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة جميع السبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويسر.

إنشاء أكبر «داون تاون» عالمي

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد، في 17 فبراير 2023 عن إطلاق «مشروع المربع الجديد»، بهدف تطوير أكبر «داون تاون» حديث عالميا في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة، تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيعتمد مشروع المربع الجديد في تصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، ومن ذلك المساحات الخضراء، وتوفير مسارات للمشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية.

ويضم المشروع متحفا مبتكرا، وجامعة متخصصة في التقنية والتصميم، ومسرحا متكاملا متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الحية والترفيهية.

ويقع المشروع على مساحة طابقية تصل لأكثر من 25 مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية لمئات الآلاف من السكان، فيما سيوفر 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد لأكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

ويستهدف المشروع، المزمع الانتهاء منه بحلول 2030، تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي والإسهام في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وستعمل شركة تطوير المربع الجديد على بناء أيقونة «مكعب» ليجسد رمزا حضاريا عالميا لمدينة الرياض، يضم أحدث التقنيات المبتكرة، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر.

اقتصاد واعد

عملت المملكة على جذب كبار المستثمرين، بناء على متانة قاعدتها الاقتصادية، حيث إنها ضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، وعضو فاعل في «مجموعة العشرين»، كما حرصت على تحسين البيئة الاستثمارية لزيادة جاذبيتها للمستثمرين، وقدمت عددا من المبادرات الاستثمارية العملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسات والشركات الرائدة.

وقد أشادت المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بالنجاحات المتواصلة التي يحققها الاقتصاد السعودي، مثمنة أداءه القوي المستمر.

وفي هذا الصدد، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية 2030.

وأشاد الصندوق في أحدث تقاريره بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوها بأنها كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها.

وأكد صندوق النقد الدولي أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدما في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعا استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% بنهاية عام 2023م، مدفوعا بزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابيا على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

كما رحب بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوها بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، مشيدا بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.

إضافة إلى ذلك، أشاد التقرير بالإجراءات والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، ومواجهة تحديات التغير المناخي، كما أشاد بالخطط التي سيتم تنفيذها لزيادة الطاقة المتجددة، وهدف المملكة بأن تصبح أكبر منتج للهيدروجين النظيف في العالم، والدور الملموس لمبادرة السعودية الخضراء في خفض الانبعاثات الكربونية، متوقعا أن تسهم هذه الجهود في خفض الانبعاثات إلى المستوى المستهدف لعام 2030م، مشيرا إلى أن المملكة سجلت ثاني أقل انبعاثات لكل وحدة منتجة على مستوى العالم.

وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة «A/A-1».

وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في 16 سبتمبر 2023م أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظرا لانخفاض كميات إنتاج النفط، كما توقعت ارتفاع نموه بمعدل 3.4% خلال الأعوام 2024 - 2026، بناء على ارتفاع كمية الطلبات المتوقعة على النفط، إضافة إلى النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي بالمملكة.

الاستثمار الجريء

وكشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة، أنها تصدرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال). وأكد التقرير الصادر عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 42% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة ب 31% في عام 2022.

قطاع رياضي فعال

وفي الجانب الرياضي، تميزت المملكة هذا العام باتخاذ قرارات أحدثت تغييرا جذريا في القطاع الرياضي، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

وتحقيقا لما ورد في أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التدريب المستمر للكوادر الرياضية، فقد استقطبت المملكة العام الحالي نجوما عالميين في كرة القدم إلى الأندية.

إنجاز تاريخي.. ريانة برناوي وعلي القرني أول سعوديين يصلان لمحطة الفضاء الدولية



حققت المملكة إنجازا علميا عظيما تمثل في إرسال أول رحلة تاريخية سعودية إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن رؤية المملكة لعام 2030 والتي حملت على متنها رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث اجريا تجارب بحثية رائدة، وهي أبحاث ستسهم نتائجها في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.

وكان على متن الرحلة الرائدة العلمية إلى الفضاء التي انطلقت من مدينة كيب كانيفرال في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية في 21 مايو 2023م، أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة وهي ريانة برناوي، وزميلها علي القرني الذي اصبح أول رائد فضاء سعودي يتوجه لمحطة الفضاء الدولية.

وأجرى رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني خلال مهمتهما العلمية بمحطة الفضاء الدولية، التي استمرت 10 ايام، 14 تجربة بحثية علمية وتعليمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 مقرا تعليميا بالمملكة، بشكل تفاعلي مع رواد الفضاء عبر الأقمار الاصطناعية. كذلك اجرى رائدا الفضاء السعوديان تجربة تعليمية عن «انتشار الألوان السائلة» مع طلاب المدارس بالمملكة.

ريادة دولية في مكافحة التغيرات المناخية

دأبت المملكة العربية السعودية، كما هو ديدنها دائما، على أخذ زمام المبادرة في العديد من المجالات التي تهم البشرية، وتؤثر في حياتهم، ومن تلك المجالات قضايا البيئة والتغيرات المناخية، حيث قدمت مبادرات متنوعة في سبيل مكافحة ظاهرة تغير المناخ ومعالجة التحديات البيئية.

وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاقية باريس للتغير المناخي، الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.

واستشعارا بأهمية التكاتف والتآزر الإقليمي والدولي لتعزيز العمل المناخي العالمي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويهيئ مستقبلا أفضل للأجيال القادمة، أطلقت «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعتهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، حيث تسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

في هذا الصدد، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء «بصفتنا منتجا عالميا رائدا للنفط، ندرك تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة».

وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال العمل المناخي، بحلول عام 2030، تتمثل في تحويل 30% من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة.

كما تعكف على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، بهدف تنفيذ تعهداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030. وتماشيا مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، أعلنت المملكة عن 13 مشروعا جديدا قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة.

السعودية تحتفل للمرة الأولى بـ «يوم العلَم»

احتفلت المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، في 11 مارس 2023، بيوم العلم الوطني، احتفاء بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية طوال 3 قرون، بوصفه رمزا للوحدة والسيادة الوطنية، وشاهدا على تاريخ تأسيس وتوحيد وبناء المملكة واستقرارها.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا نص على تحديد يوم 11 مارس من كل عام يوما للعلم السعودي، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ العلم بشكله الحالي شعارا للبلاد.

وأكد المرسوم الملكي أن ذلك يأتي «انطلاقا من قيمة العلم الوطني الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهدا على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تنكس، وإيمانا بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرا من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزا للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية، وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء».

المملكة متقدمة عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي

حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن «تورتويس إنتليجينس» Tortoise Intelligence الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا ثانيا والصين ثالثا في هذا المؤشر.

ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات، هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة، الذي نالت المملكة فيه المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمركز 31 في إجمالي مؤشرات التصنيف الصادر عن «تورتويس» وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من أنحاء العالم. وحققت المملكة نسبة 100% في معايير المؤشر من أبرزها«وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

واهتمت المملكة بالذكاء الاصطناعي منذ وقت مبكر حينما صدر أمر ملكي عام 1440هـ بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتكون المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

وقامت «سدايا» بقيادة التوجه الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «سدايا» ومستهدفات «رؤية السعودية 2030»، فعملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منهما. وحققت المملكة هذا المستوى الذي يواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، والتي تسعى إلى أن تتبوأ مكانة متميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.







تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي في الرابع من سبتمبر 2023م عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا لدور المملكة في التصدي لتحديات المياه حول العالم والتزامها بقضايا الاستدامة البيئية، وانطلاقا مما قدمته على مدار عقود من تجربة عالمية رائدة في إنتاج ونقل وتوزيع المياه وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، ومساهمتها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية.

وستعمل المنظمة الجديدة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى (9.8 مليارات) نسمة وفق التقديرات.

وتتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.

«العلا» تستضيف قمة دولية للآثار

استضافت المملكة العربية السعودية قمة العلا العالمية للآثار لدعم قطاع التراث الثقافي وعلوم الآثار وذلك في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري بحضور أكثر من 300 مشارك من المسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات والجمعيات المعنية بالآثار والتراث الثقافي من 39 بلدا يمثلون جميع قارات العالم.

وجسدت القمة التي نظمتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما تزخر به المحافظة من ثراء ثقافي وإرث إنساني وأصول ثقافية صاغتها حضارات متعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وكانت مقصدا لرحلات الرحالة والمستكشفين، ولاتزال حتى اليوم أحد أهم مواقع الاستكشافات التاريخية نظير ما تختزنه من آثار.

وفي ختام فعاليات القمة تم الإعلان عن إطلاق جائزة تحت اسم «جائزة قمة العلا العالمية للآثار للتميز الأثري»، التي تهدف إلى الإسهام في التحفيز نحو تطوير علم الآثار، والابتكار في المجالات الأثرية والتراث الثقافي.

وجذبت هذه الفعالية عشرات العلماء والمختصين في المجال من المملكة ومختلف دول العالم، حيث أصبحت منصة عالمية أولى في قطاع التراث الثقافي وعلوم الآثار.

وشهدت القمة نقاشات موسعة ضمن 11 جلسة حوارية حول واقع الآثار في العالم وسبل تطوير التقنيات الخاصة بالحفاظ عليها ودعم الاكتشافات الأثرية الجديدة والاحتفاء بخبراء وعلماء الآثار الشباب ودعمهم، كما ناقشت آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وكيف يمكن تعزيز النمو الاقتصادي ونقل المهارات في قطاع الآثار، إضافة إلى حفظ الآثار المرتبطة بقيم المجتمع، ودور وسائل الإعلام في دعم التراث الثقافي وعلم الآثار.







