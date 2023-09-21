ولي العهد تطوير الرياضة بمختلف أنواعها والارتقاء بها لتحقيق إنجازات تليق بمكانة الكويت وسمعتها الطيبة



جئتم لتمثيل وطنكم لا أنفسكم والرياضة أخلاق قبل أن تكون أداء فتحلّوا خلال مشاركتكم بالأخلاق الكريمة وتمسكوا بالقيم النبيلة

حرصت على أن ألتقي بكم لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عالياً

وزير الشباب: مقابلة ولي العهد لأبنائه الرياضيين المشاركين بـ «الآسياد» بثت فيهم روح التفاؤل والعزيمة على تحقيق الإنجازات

الكويت بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع الصين تشمل مشاريع كبرى في مجالات متعددة ونتطلع أن في تتحقق على أرض الواقع في المستقبل القريب الاتفاقيات سيكون لها أثرها في خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035» والمدن الإسكانية والعمالية وميناء مبارك الكبير



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأبناءه وبناته الرياضيين المشاركين في الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

هذا، وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة تشجيعية لأبنائه وبناته الرياضيين بهذا اللقاء هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب،،،

مدير عام الهيئة العامة للرياضة،،،

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية،،،

أبنائي اللاعبين واللاعبات.. الحضور الكريم،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني في البداية أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات قائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد ودعوات سموه بأن تكلل جهودكم بالتوفيق والتميز خلال مشاركتكم ممثلين لوطننا العزيز والرياضة الكويتية في الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

أبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات،،،

حرصت خلال هذه الزيارة الرسمية لجمهورية الصين الشعبية على أن ألتقي بكم وكافة الإداريين والمعنيين بتمثيل الكويت في هذه البطولة الدولية لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي.

أبنائي وبناتي اللاعبين واللاعبات،،،

لقد جئتم إلى هنا لتمثيل وطنكم لا أنفسكم والرياضة أخلاق قبل أن تكون أداء فتحلوا خلال مشاركتكم بالأخلاق الكريمة وتمسكوا بالقيم النبيلة، مدركين أن ما بذلتموه في التدريب والاستعداد هو القوة والعتاد في بلوغ الغايات وتحقيق الإنجازات من خلال منافسات شريفة لحصد جوائز رفيعة.

ونحن إذ نبث فيكم روح الحماس فإنه لا يفوتنا أن نقدر كافة الجهود المخلصة التي بذلها المدربون وجميع المعنيين مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير الرياضة الكويتية بمختلف أنواعها والارتقاء بها مواكبين كل حديث وجديد من أجل تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة دولة الكويت العالية وسمعتها الطيبة.

وفي الختام،،،

ندعو الله في علاه أن يوفق الجميع لما فيه خير كويتنا الغالية وتقدمها وصلاح أبنائها المخلصين وتميزهم في ظل الرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب المقام السامي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأمد لنا في عمره وسدد خطاه.

هذا، وقد تم إهداء سمو ولي العهد هدية تذكارية من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، كما تم التقاط صورة تذكارية مع سموه بهذه المناسبة.

وقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

من جهة أخرى قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إن مقابلة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لأبنائه الرياضيين المشاركين بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 بثت فيهم التفاؤل والروح الإيجابية والعزيمة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وأوضح العيبان، في تصريح لـ «كونا» أمس عقب لقاء سمو ولي العهد مع البعثة الرياضية الكويتية المشاركة بدولة الألعاب الآسيوية الـ 19 في مدينة هانغتشو بالصين، أن زيارة سموه للصين تعتبر فريدة من نوعها لما تحمله من جوانب رياضية واقتصادية.

وأضاف أن الكويت بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية تشمل مشاريع كبرى في مجالات متعددة، معربا عن التطلع لأن تتحقق على أرض الواقع في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات سيكون لها أثرها في خطة التنمية وفي رؤية «كويت جديدة 2035» والتي تشمل المدن الإسكانية والمدن العمالية وميناء مبارك الكبير والعديد من المشاريع التنموية التي ستزيد من الفرص الوظيفية للشباب وتساهم في زيادة مردود الاقتصاد الكويتي.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، في تصريح مماثل لـ «كونا» عقب لقاء سمو ولي العهد مع أعضاء البعثة، «شرفنا بدعوة من سمو ولي العهد لأبنائه الرياضيين وهذا ليست بغريبة على سموه وسمعنا توجيهاته ودعمه وتحفيزه للاعبين».

وأضاف الشيخ فهد ناصر الصباح «شرحنا لسموه مشاركة 145 لاعبا ولاعبة في 24 لعبة وكان محفزا وداعما لمشاركتهم بشكل كامل».

وأوضح أن الرياضيين متحمسون للمشاركة في مدينة هانغتشو خصوصا بعد تأجيل الدورة لمدة تقارب ثلاث سنوات بسبب جائحة «كورونا»، معربا عن شكره لجمهورية الصين الشعبية على إقامتها هذه البطولة وفق أرقى التحضيرات والتجهيزات.

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، في تصريح مماثل لـ «كونا» عقب لقاء سموه بأعضاء البعثة الرياضية، حرص الكويت منذ استقلالها على المشاركة في المحافل الرياضية الدولية والقارية ومن ضمنها هذه الدورة، لافتا إلى حرص الرياضيين الكويتيين على التواجد في كل الألعاب في مثل هذه البطولات.

وقال البيدان إن الكويت تشارك لأول مرة بهذا العدد الكبير من الألعاب، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحرص على مشاركة المرأة في مختلف الرياضات بما يترجم توجيهات القيادة السياسية في دعم الرياضة والرياضيين.

وأعرب عن الحرص على دعم الهيئة للرياضيين وتنفيذ برامج عمل الحكومة ممثلا بإنشاء ثلاثة أو أربعة ستادات عملاقة لكرة القدم وإنشاء ثلاثة مجمعات عملاقة للألعاب الجماعية والفردية.

وكشف البيدان عن نية الهيئة إعداد قانون جديد لتطبيق الاحتراف الكامل بما ينعكس إيجابا على الرياضة والرياضيين في الكويت.

بدورها، أعربت رئيسة البعثة الرياضية المشاركة في الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ 19 فاطمة حيات لـ «كونا» عن سعادتها بلقاء سمو ولي العهد، حفظه الله، مع أبنائه وبناته اللاعبين واللاعبات المشاركين في هذه الدورة.

وقالت حيات إن هذا اللقاء شكل عاملا مشجعا ومحفزا لجميع اللاعبين واللاعبات لتمثيل بلدهم بأفضل صورة خارج وداخل الملاعب وتحفيزهم على تحقيق الميداليات والإنجازات.

وأوضحت أن لقاء سموه مع اللاعبين واللاعبات قبل بدء المنافسات يعكس قرب القيادة السياسية من أبنائهم الرياضيين وبإعطائهم التوجيهات والكلمات الجميلة والعفوية ما كان له الأثر الكبير في نفوسهم.

وحول استعدادات البعثة الرياضية للألعاب الآسيوية المتوقع افتتاحها السبت، أشارت حيات إلى ان فرق كرة القدم والتجديف وصلت قبل أربعة أيام بسبب انطلاق منافساتهم مبكرا.

وأضافت أن أكثر من 90 رياضيا ومدربا وإداريا لأكثر من تسع رياضات وصلوا مساء أمس، مؤكدة حرص إدارة البعثة على راحة اللاعبين وتوفير كل التحضيرات والأجواء المناسبة لهم من تنظيم جداول التدريبات وتوفير عيادة طبية وغيرها بما يساعدهم على تحقيق النجاحات والإنجازات.