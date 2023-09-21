ولي العهد هنأ رئيسي أرمينيا ومالطا وحاكم عام بليز بالعيد الوطني

ولي العهد هنأ رئيسي أرمينيا ومالطا وحاكم عام بليز بالعيد الوطني
التاريخ
9/21/2023 7:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها دوام الصحة والعافية.
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