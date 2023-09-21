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ولي العهد هنأ رئيسي أرمينيا ومالطا وحاكم عام بليز بالعيد الوطني

9/21/2023 7:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها دوام الصحة والعافية.

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