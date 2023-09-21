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الخالد يوجه بمنح 8686 عسكريا وسام الدفاع الوطني و1690 عسكريا وسام الواجب العسكري

9/21/2023 7:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بمنح 8686 عسكريا وسام الدفاع الوطني و1690 عسكريا وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات وفق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الأمر.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن توجيهات الشيخ طلال الخالد تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بشأن أبنائها من منتسبي وزارة الداخلية وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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