الخالد يوجه بمنح 8686 عسكريا وسام الدفاع الوطني و1690 عسكريا وسام الواجب العسكري
التاريخ
9/21/2023 7:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بمنح 8686 عسكريا وسام الدفاع الوطني و1690 عسكريا وسام الواجب العسكري من مختلف الدرجات وفق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الأمر.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن توجيهات الشيخ طلال الخالد تأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بشأن أبنائها من منتسبي وزارة الداخلية وحرصا منها على تحقيق العدل والمساواة بينهم من خلال منحهم حقوقهم كاملة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
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