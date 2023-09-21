4 فترات للدوام المرن يبدأ الساعة 7 حتى 9 صباحا ولا مساس بفترة السماح و التأخير والاستئذان



يشترط لتطبيق القرار سماح الأنظمة الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف لا تطبق فترة الساعتين للحضور صباحا على الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر

مريم بندق

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان قرارا بمواعيد الدوام المرن في الجهات الحكومية، والتي تسمح للموظف بالحضور بداية من 7 حتى 9 صباحا شرط إكمال 7 ساعات من الأحد حتى الخميس أسبوعيا.

وأبقى القرار على فترة السماح، والتي تحسب في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة 9 صباحا)، وتحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء الساعتين مضافة إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام (بعد الساعة 9:30 صباحا)، وتحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام (من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من 7 حتى 9 صباحا). ونص القرار على أنه يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضورا وانصرافا) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل، ليختار الموظف ميعادا واحدا (حضورا وانصرافا)، ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد التالية: من 7 صباحا حتى 2 ظهرا، أو من 7:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، أو من 8 صباحا حتى 3 عصرا، أو من 8:30 صباحا حتى 3:30 عصرا وبإضافة فترة السماح التي تمتد حتى التاسعة صباحا.

وتضمن القرار الآتي:

مادة 1

تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع 7 ساعات وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تكون بداية الدوام من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها، على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة. ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي من دون أجر، وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا للمادة 5 من هذا القرار.

مادة 3

يشترط لتطبيق نظام الدوام وفقا للمادة 2 من هذا القرار، أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.

مادة 4

يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة 2 من هذا القرار كالآتي:

1 ـ تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة التاسعة صباحا).

2 ـ تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافة إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة التاسعة والنصف صباحا.

3 ـ تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

مادة 5

يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد (حضورا وانصرافا) أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعادا واحدا محددا (حضورا وانصرافا)، ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل، وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:

1 ـ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

2 ـ من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

3 ـ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

4 ـ من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا.

ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحدده له الجهة حضورا وانصرافا، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقا للمادة 2 من هذا القرار.

مادة 6

يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال ـ أو من يفوضه ـ باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة 7

لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

مادة 8

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.

مادة 9

الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها ـ على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار ـ عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام 7 ساعات يوميا.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه، ويلغى العمل بقرار ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم 2 لسنة 2023

المشار

إليه.