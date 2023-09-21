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5 معلومات صادمة عن الزهايمر

9/21/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - فى اليوم العالمي لداء الزهايمر الموافق يوم 21 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لمرضى الزهايمر ، الذي اشتق اسمه من اسم الطبيب الألماني ألويس ألزهايمر، الذي اكتشفه عام 1906م، ألزهايمر مرض يصيب كبار السن غالبًا، يبدأ الشخص المصاب بفقدان خفيف للذاكرة ويؤدي إلى فقدان القدرة على إجراء محادثة بسيطة أو التفاعل مع الأحداث المحيطة.

ويعد أشهر أنواع الخَرَف، ومن الممكن أن يؤثر في قيام الشخص بأنشطته اليومية؛ الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرَف؛ وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية، ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.وحسب موقع Medical daily

نرصد أهم المعلومات عن مرض الزهايمر:

ما هو الزهايمر:

داء الزهايمر هو اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت، ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات. يسبب داء الزهايمر تقلصًا في الدماغ وموت خلاياه في النهاية ،ويعتبر تراجعٌ بطيء وتدريجي في الوظيفة الذهنية بما في ذلك الذاكرة والتفكير والحكم والقدرة على التعلم.


معلومات عن مرض الزهايمر:

- قد يكون الشخص المصاب بالمرض واعيًا بوجود صعوبة في تذكر الأشياء والتفكير بوضوح.

ومع تدهور الأعراض، من المحتمل جدًا أن يلاحظ أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء المشكلات.

مع تقدم المرض، تتدهور الذاكرة وتظهر أعراض أخرى.فقدان الذاكرة هو العرض الرئيسي لداء الزهايمر. وتتضمن المؤشرات المبكرة للمرض صعوبة تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة.

-يسبب داء الزهايمر تدهور في القدرة على اتخاذ قرارات وأحكام معقولة في المواقف اليومية.

-قد يتخذ الشخص اختيارات سيئة داخل الأوساط الاجتماعية أو يرتدي ملابس لا تتناسب مع أحوال الطقس.

-وقد يصبح من الصعب على الشخص التعامل مع المشكلات اليومية.

-تؤدي التغيرات الدماغية المرتبطة بداء الزهايمر إلى تزايد المشكلات في الحالات

-تنتاب كل شخص هفوات في الذاكرة بين الحين والآخر، لكن فقدان الذاكرة المرتبط بداء الزهايمر

-يستمر ويزداد سوءًا ،ومع مرور الوقت، يؤثر فقدان الذاكرة في القدرة على أداء الوظائف في العمل أو في المنزل.

-قد يفعل الأشخاص المصابون بالزهايمر الإكثار من تكرار نفس العبارات والأسئلة.

-نسيان المحادثات أو المواعيد أو الأحداث.

-وضع الأشياء في غير مكانها، وغالبًا ما يضعونها في أماكن غير منطقية.

-الضياع في أماكن كانوا يعرفونها جيدًا.

نسيان أسماء أفراد العائلة والأشياء المستخدمة يوميًا في نهاية المطاف.

مواجهة صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة لوصف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو المشاركة في المحادثات.

-يمكن لتغيرات الدماغ المصاحبة لداء الزهايمر التأثير في الحالة المزاجية والسلوك، وقد تشمل المشكلات مثل الاكتئاب ،فقدان الاهتمام بالأنشطة.

الانسحاب الاجتماعي،التقلُّبات المزاجية.فقدان الثقة بالآخرين ،الغضب أو السلوك العدواني، التغيرات في عادات النوم.

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