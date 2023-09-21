بورصة عمان تنهي التداول على ارتفاع



وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 3.2 مليون سهم، موزعة على 2463 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.



وانخفضت أسعار اسهم 16 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، واستقرت أسعار اسهم 45 شركة أخرى.