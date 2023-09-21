بورصة عمان تنهي التداول على ارتفاع
التاريخ
9/21/2023 7:19:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري- اغلق مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.01 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2410.
وأغلقت البورصة اليوم الخميس على تداول 3.2 مليون سهم، موزعة على 2463 عقدا بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار.
وانخفضت أسعار اسهم 16 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 33 شركة، واستقرت أسعار اسهم 45 شركة أخرى.
MENAFN21092023000208011052ID1107117407
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.