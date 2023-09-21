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الاحتلال يصيب فلسطيني بالقدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

9/21/2023 7:19:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / اصيب شاب فلسطيني مساء اليوم بالقرب من محطة القطار الخفيف في منطقة التلة الفرنسية بالقدس المحتلة بحجة تنفيذه عملية طعن وفق ما ذكرت مصادر الاعلام الاسرائيلي.

وافادت وسائل الاعلام في ادعاءاتها بإصابة حارس محطة القطار الخفيف الإسرائيلية بجراح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى بعد معالجته في الميدان .

واظهرت مقاطع فيديو قيام ثلاثة مستوطنين باطلاق النار على الشاب الفلسطيني فيما اغلقت شرطة الاحتلال الموقع وقامت بالاستنفار .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال والمستوطنون قاموا باطلاق الرصاص بشكل مقصود باتجاه الشاب حتى بعد اصابته وسقوطه على الاوض.

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