الاحتلال يصيب فلسطيني بالقدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

وافادت وسائل الاعلام في ادعاءاتها بإصابة حارس محطة القطار الخفيف الإسرائيلية بجراح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى بعد معالجته في الميدان .

واظهرت مقاطع فيديو قيام ثلاثة مستوطنين باطلاق النار على الشاب الفلسطيني فيما اغلقت شرطة الاحتلال الموقع وقامت بالاستنفار .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال والمستوطنون قاموا باطلاق الرصاص بشكل مقصود باتجاه الشاب حتى بعد اصابته وسقوطه على الاوض.