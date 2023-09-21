الاحتلال يعتقل والد منفذ عملية التلة الفرنسية

وكانت سلطات الاحتلال قد زعمت ان الشاب المقدسي داوود عائد عطية (19 عاما) من بلدة العيساوية والذي يزعم الاحتلال تنفيذه للعملية.

ونقلت المصادر العبرية عن شرطة الاحتلال قولها ان منفذ عمــليــة الطعن في محطة القطار أصيب بجروح خطيرة وهو من القدس وعمره (19 عاماً).

وكانت قوات كبيرة من وحدات ما تسمى حرس الحدود والشرطة الاحتلالية قد اقتحمت بلدة العيساوية وقامت بمحاصرة محيط منزل عائلة عطية قبل ان تغادره وتعرقل والده .

وقامت قوات الاختلال بالانتشار

في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، عقب اقتحامها منزل منفذ عملية الطعن

و تجمع العسرات من داعمي ومناصري فلسطين ان الشبان عند منزل منفذ عملية الطعن في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة