الاحتلال يعتقل والد منفذ عملية التلة الفرنسية
التاريخ
9/21/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN / اعتقلت قوات الاحتلال عائد عطية من بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة بعد ان زعمت ان نجله داوود ١٩ عام نفذ عملية طعن في التلة الفرنسية مساء اليوم الخميس.
وكانت سلطات الاحتلال قد زعمت ان الشاب المقدسي داوود عائد عطية (19 عاما) من بلدة العيساوية والذي يزعم الاحتلال تنفيذه للعملية.
ونقلت المصادر العبرية عن شرطة الاحتلال قولها ان منفذ عمــليــة الطعن في محطة القطار أصيب بجروح خطيرة وهو من القدس وعمره (19 عاماً).
وكانت قوات كبيرة من وحدات ما تسمى حرس الحدود والشرطة الاحتلالية قد اقتحمت بلدة العيساوية وقامت بمحاصرة محيط منزل عائلة عطية قبل ان تغادره وتعرقل والده .
وقامت قوات الاختلال بالانتشار
في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، عقب اقتحامها منزل منفذ عملية الطعن
و تجمع العسرات من داعمي ومناصري فلسطين ان الشبان عند منزل منفذ عملية الطعن في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة
MENAFN21092023000205011050ID1107117401
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.