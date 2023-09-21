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الامن يلاحق أصحاب تسجيلات أثارت الهلع حول وقوع كوارث وزلازل

9/21/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية في ادارة البحث الجنائي تتابع عدداً من التسجيلات المضللة جرى تداولها لأشخاص أثاروا الهلع بين المواطنين، ونشروا معلومات غير صحيحة وادعاءات كاذبة بوقوع كوارث وزلازل، وهو امر لا يمت للحقيقة أو للعلم بصلة.
وأكّد أنّ الوحدة تعمل على تحديد أصحاب تلك التسجيلات ومن يسعى لترويجها لضبطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم وفق أحكام القانون، لافتا إلى ضرورة عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو تداولها.
وأكد الناطق الاعلامي أنّ الجهات المعنية لم ولن تتوانى عن نشر أيّة تحذيرات أو تنبيهات تهم المواطنين، مهيباً بالجميع بعدم تداول مثل هذه الادِّعاءات الكاذبة او المساهمة بنشرها، وتحت طائلة المسائلة القانونية.

MENAFN21092023000208011052ID1107117400

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