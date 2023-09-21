الامن يلاحق أصحاب تسجيلات أثارت الهلع حول وقوع كوارث وزلازل

الامن يلاحق أصحاب تسجيلات أثارت الهلع حول وقوع كوارث وزلازل
التاريخ
9/21/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة الجرائم الإلكترونية في ادارة البحث الجنائي تتابع عدداً من التسجيلات المضللة جرى تداولها لأشخاص أثاروا الهلع بين المواطنين، ونشروا معلومات غير صحيحة وادعاءات كاذبة بوقوع كوارث وزلازل، وهو امر لا يمت للحقيقة أو للعلم بصلة.
وأكّد أنّ الوحدة تعمل على تحديد أصحاب تلك التسجيلات ومن يسعى لترويجها لضبطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم وفق أحكام القانون، لافتا إلى ضرورة عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو تداولها.
وأكد الناطق الاعلامي أنّ الجهات المعنية لم ولن تتوانى عن نشر أيّة تحذيرات أو تنبيهات تهم المواطنين، مهيباً بالجميع بعدم تداول مثل هذه الادِّعاءات الكاذبة او المساهمة بنشرها، وتحت طائلة المسائلة القانونية.
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