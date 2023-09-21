من أظافرك- كيف تكتشف الإصابة بالنوبة القلبية؟

من أظافرك- كيف تكتشف الإصابة بالنوبة القلبية؟
التاريخ
9/21/2023 7:19:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- لا تسبب النوبة القلبية ألم الصدر وضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب والتعرق الشديد والدوخة فقط، بل تشمل أعراضها أيضًا علامات تظهر على الأظافر.
علامات النوبة القلبية على الأظافر
تحدث الإصابة بالنوبة القلبية، عندما يحدث يتعرض الشريان المغذي لعضلة القلب للانسداد باللويحات الدهنية أو الجلطات الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليه.
وعدم حصول القلب على التروية الدموية التي يحتاج إليها، تجعله غير قادرًا على ضخ الدم المؤكسد إلى مختلف أنحاء الجسم، لا سيما الأظافر.
ونقص تدفق الدم إلى الأظافر يتسبب في ظهور خطوط تحتها مباشرة، يطلق عليها الأطباء اسم النزيف الشظوي، تنتج عن تلف الأوعية الدموية الصغيرة وانفجارها.
وعادةً ما يتراوح لون خطوط الأظافر المنذرة بخطر الإصابة بالنوبة القلبية من الأحمر إلى الأزرق، تظهر في البداية على هيئة نقط، ومع نمو الظفر، يزداد حجمها، بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.
ويصبح النزيف الشظوي علامة مؤكدة على الإصابة بالنوبة القلبية، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من ارتفاع درجة حرارة الجسم وضعف عضلة القلب أو عدم انتظام.
والنزيف الشظوي ليس بالضرورة أن يكون ناجمًا عن النوبة القلبية، بل يرتبط حدوث أيضًا بالإصابة بالعدوى الفطرية أو داء السكري أو ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.
وهناك عرض آخر لأمراض القلب التاجية، لا سيما النوبة القلبية، يظهر على الأظافر وهو تحولها بالكامل إلى اللون الأزرق، مع برودة الأطراف.
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