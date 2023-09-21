من أظافرك- كيف تكتشف الإصابة بالنوبة القلبية؟

علامات النوبة القلبية على الأظافر

تحدث الإصابة بالنوبة القلبية، عندما يحدث يتعرض الشريان المغذي لعضلة القلب للانسداد باللويحات الدهنية أو الجلطات الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليه.

وعدم حصول القلب على التروية الدموية التي يحتاج إليها، تجعله غير قادرًا على ضخ الدم المؤكسد إلى مختلف أنحاء الجسم، لا سيما الأظافر.

ونقص تدفق الدم إلى الأظافر يتسبب في ظهور خطوط تحتها مباشرة، يطلق عليها الأطباء اسم النزيف الشظوي، تنتج عن تلف الأوعية الدموية الصغيرة وانفجارها.

وعادةً ما يتراوح لون خطوط الأظافر المنذرة بخطر الإصابة بالنوبة القلبية من الأحمر إلى الأزرق، تظهر في البداية على هيئة نقط، ومع نمو الظفر، يزداد حجمها، بحسب الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

ويصبح النزيف الشظوي علامة مؤكدة على الإصابة بالنوبة القلبية، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من ارتفاع درجة حرارة الجسم وضعف عضلة القلب أو عدم انتظام.

والنزيف الشظوي ليس بالضرورة أن يكون ناجمًا عن النوبة القلبية، بل يرتبط حدوث أيضًا بالإصابة بالعدوى الفطرية أو داء السكري أو ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

وهناك عرض آخر لأمراض القلب التاجية، لا سيما النوبة القلبية، يظهر على الأظافر وهو تحولها بالكامل إلى اللون الأزرق، مع برودة الأطراف.