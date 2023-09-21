ستولتنبرغ: الناتو بذل جهودا لإقامة الحوار مع روسيا في 2021

يذكر أن روسيا طالبت الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر 2021 بتقديم ضمانات أمنية، تضمنت استبعاد توسع الناتو وانضمام أوكرانيا إليه، والتخلي عن الأنشطة العسكرية في أوكرانيا ودول شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى، وسحب البنية التحتية العسكرية من تلك المناطق.

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