ستولتنبرغ: الناتو بذل جهودا لإقامة الحوار مع روسيا في 2021

ستولتنبرغ: الناتو بذل جهودا لإقامة الحوار مع روسيا في 2021
التاريخ
9/21/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف بذل جهودا دبلوماسية في عام 2021 لإقامة الحوار مع روسيا.
وقال ستولتنبرغ خلال منتدى في نيويورك، يوم الخميس: "دعونا روسيا للحوار. وكان من المستحيل أن نقبل إنذارها، لكننا كنا نرغب بالفعل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر الجهود الدبلوماسية وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي كانت في 2021".
يذكر أن روسيا طالبت الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر 2021 بتقديم ضمانات أمنية، تضمنت استبعاد توسع الناتو وانضمام أوكرانيا إليه، والتخلي عن الأنشطة العسكرية في أوكرانيا ودول شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى، وسحب البنية التحتية العسكرية من تلك المناطق.
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