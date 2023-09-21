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البيت الأبيض يعلن قرار بايدن حول تزويد أوكرانيا بصواريخ أتاكمس

9/21/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وتزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله.
وأكد جيك ساليفان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي "قرر أنه لن يزود (كييف) بصواريخ " ATACMS"، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".

وقال ساليفان إن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، ولكن جو بايدن لا يرغب في المرحلة الراهنة بتزويد كييف بصواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى، والتي يطالب بها الرئيس فلاديمير زيلينكسي الموجود في واشنطن.
ويوم أمس، ذكرت صحيفة "فورين بوليسي" أن جميع الدوائر الأمريكية وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS بعيدة المدى، إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد يعتمد على الرئيس جو بايدن.

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