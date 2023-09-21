تعاني من الحموضة؟- 4 مشروبات تنقذك

مشروبات تساعد في التخلص من الحموضة



1- شاي الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل أعراض العديد من شكاوى الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحموضة، الانتفاخ، عسر الهضم، حيث يخفف الزنجبيل الضغط على العضلة العاصرة للمريء السفلي ويحسن إفراغ المعدة، وبدون تقليل هذا الضغط يزداد خطر فشل العضلة العاصرة، مما يسمح لحمض المعدة بالتدفق مرة أخرى إلى أنبوب الطعام.

2- الماء

يمكن أن يساعد الماء في تنشيط الدورة الدموية ما يساعد على تنبيه أعضاء الجسم المختلفة فيمنحها الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحسين عمل الجهاز الهضمي وإعداده لاستقبال الطعام، فضًلا عن دوره في تهدئة أعراض الحموضة.

3- الحليب قليل الدسم

تعد الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل الحليب كامل الدسم، من الخيارات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض ارتجاع المريء لذلك، يمكن أن يكون الحليب قليل الدسم والحليب النباتي خيارات جيدة.

4- عصير الكرفس

يمثل الكرفس أهمية كبير لصحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية العامة للجسم، والتي تساعد في التخفيف من أعراض حموضة المعدة.