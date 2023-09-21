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قائد قوات الدعم السريع: الحرب الدائرة في السودان أشعلها أنصار النظام السابق

9/21/2023 7:19:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، إن "الحرب الدائرة في السودان أشعلها أنصار النظام السابق".
وأضاف حميدتي في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحرب التي اندلعت يوم 15 أبريل أشعلها "النظام السابق الذي انتفض ضده الشعب"، مشيرا إلى أن قيادة القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي.

وصرح قائد قوات الدعم السريع بأن السودان يمر بأكبر حرب في تاريخه أشعلها النظام السابق.
وأفاد دقلو بأنهم يعملون على استعاده المسار الديمقراطي لكن قادة الجيش وأعضاء النظام السابق يرفضون ذلك.

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