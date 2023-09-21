قائد قوات الدعم السريع: الحرب الدائرة في السودان أشعلها أنصار النظام السابق

قائد قوات الدعم السريع: الحرب الدائرة في السودان أشعلها أنصار النظام السابق
التاريخ
9/21/2023 7:19:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس، إن "الحرب الدائرة في السودان أشعلها أنصار النظام السابق".
وأضاف حميدتي في كلمة مسجلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحرب التي اندلعت يوم 15 أبريل أشعلها "النظام السابق الذي انتفض ضده الشعب"، مشيرا إلى أن قيادة القوات المسلحة تعادي التحول الديمقراطي.
وصرح قائد قوات الدعم السريع بأن السودان يمر بأكبر حرب في تاريخه أشعلها النظام السابق.
وأفاد دقلو بأنهم يعملون على استعاده المسار الديمقراطي لكن قادة الجيش وأعضاء النظام السابق يرفضون ذلك.
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