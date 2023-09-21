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رفد طوارئ مستشفى فيصل بعدد إضافي من الأطباء والاختصاصيين

9/21/2023 7:19:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مدير مستشفى الأمير فيصل ناصر حسين، إنه تم رفد قسم الطوارئ في المستشفى بعدد إضافي من الأطباء لتغطية النقص في كوادر القسم والضغط الكبير الذي يشهده القسم طوال اليوم كون المستشفى يخدم لواء الرصيفة ذي الكثافة السكانية العالية، إضافة لخدمة المناطق القريبة من المدينة.
وأشار إلى أنه وبهدف تسريع تقديم الخدمة للمرضى وتجويدها فقد جرى توفير خمسة أطباء طوارئ في الفترة الصباحية وثلاثة في الفترة المسائية منهم طبيب اختصاصي.
وأضاف أن قسم الطوارئ يستقبل يومياً نحو 900 مراجع من كافة الحالات المرضية والحوادث، ويعتبر ذلك عدداً كبيراً مقارنة بحجم قسم الطوارئ في المستشفى والإمكانيات المتوافرة ، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك تعمل الكوادر على تقديم العلاج الضروري بأسرع وقت، وعلى قاعدة عدم تحويل المريض لمستشفيات أخرى أو الحاجة لعودته مرة أخرى.
وأشار إلى شراء خدمات عدد من الأطباء الاختصاصيين في اختصاصات، القلب والغدد الصماء والأطفال، إضافة لفتح أربع عيادات طب باطني وعيادتين للعظام والكسور وعيادة جلدية وعيادة أنف وأذن وحنجرة وعيادة عيون تقدم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة لأخذ مواعيد، داعياً المراجعين إلى التعاون مع كوادر المستشفى لتسهيل وتسريع تقديم الخدمة لهم .

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