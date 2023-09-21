رئيس بولندا: لن نزود أوكرانيا بأسلحة حديثة

وأضاف: "سأكون أول من يعارض إرسال الأسلحة الجديدة التي نتلقاها الآن من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، مثل أنظمة "أبرامز" أو "باتريوت" أو "هيمارس" الجديدة".

وأشار إلى أنه "مع استلام أسلحة جديدة من كوريا والولايات المتحدة، ستتم إزالة الأسلحة الموجودة حاليا هناك من المستودعات". ومن الممكن أن يتم نقل المعدات التي لم يعد يستخدمها الجيش البولندي إلى أوكرانيا.