وفاة مواطن بمشاجرة في اربد
التاريخ
9/21/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- مجدي الباطية
توفي شخص عشريني مساء اليوم إثر تعرضه إلى الطعن من قبل اخر في منطقة المشارع غربي محافظة اربد، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري ٠
وقال المصدر أنه قد تم محاولة إسعافه إلى مستشفى ابو عبيدة وما لبث أن فارق الحياة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث وجرى العمل على ضبط الفاعل.
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