وفاة مواطن بمشاجرة في اربد

توفي شخص عشريني مساء اليوم إثر تعرضه إلى الطعن من قبل اخر في منطقة المشارع غربي محافظة اربد، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري ٠

وقال المصدر أنه قد تم محاولة إسعافه إلى مستشفى ابو عبيدة وما لبث أن فارق الحياة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث وجرى العمل على ضبط الفاعل.