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وفاة مواطن بمشاجرة في اربد

9/21/2023 7:19:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- مجدي الباطية

توفي شخص عشريني مساء اليوم إثر تعرضه إلى الطعن من قبل اخر في منطقة المشارع غربي محافظة اربد، وفق مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري ٠
وقال المصدر أنه قد تم محاولة إسعافه إلى مستشفى ابو عبيدة وما لبث أن فارق الحياة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث وجرى العمل على ضبط الفاعل.

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