مستشفى الملك المؤسس يدمج منصة بلادور الإلكترونية مع أنظمته المحوسبة



وبحسب الدكتور بشايرة، فإن هذه الشراكة تهدف إلى توفير تجربة صحية متميزة للمرضى والعاملين في المجال الصحي، حيث سيتمكن المرضى من الوصول إلى خدماتهم الطبية بسهولة ويسر عبر منصة بلادور الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية تحسين تجربة المرضى وتيسير العمليات الإدارية بتقديم الرعاية الصحية وتقديم الأفضل للمرضى.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقسم التجاري لشركة بلادور حسام القاضي، إن هذه الشراكة تعكس رؤية الشركة في تسهيل وتحسين تجارب الأفراد في مجال الرعاية الصحية، مؤكداً حرص المنصة على المساهمة بتحقيق هذه الأهداف وتقديم حلاً مبتكرًا للقطاع الصحي.

وأكد تطلع الطرفين إلى أن تكون هذه الشراكة البداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تحسين تجربة المرضى وتقديم الحلول الصحية الرائدة في السوق، وتعزيز الجودة.