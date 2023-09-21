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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 700 نقطة

9/21/2023 7:19:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الخميس، 712 نقطة بعد ان خسرت نحو 340 نقطة عند إغلاق أمس أيضا، أي اكثر من ألف نقطة في يومين.


وأنخفض مؤشر داو جونز، اليوم، 370 نقطة ليغلق على 34070 نقطة، أي ما يعادل أكثر من 1 بالمائة.


كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 245 نقاط ليتراجع الى 13223 نقطة، بما يعادل 1.8 بالمائة.


أما مؤشر (S&P500) فانخفض أيضا 72 نقطة ليغلق عند 4330 نقطة، ما يعادل 1.6 بالمائة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، نحو 27 نقطة ليتراجع الى 1783 نقطة، بما يعادل 1.5 بالمائة.

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