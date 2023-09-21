نافذة فنية
التاريخ
9/21/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المطرب والطائرة الخاصة: أحدث مطرب يملك طائرة خاصة هو المطرب المصري أحمد سعد الذي نشر العديد من الصور على متن طائرته على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي... يبدو أنه الاسم الابرز في ساحة الاغنية المصرية الآن، لكنه بعيد عن الاستقرار الأسري فهو كثير الزواج والطلاق.
المهرجان الأول لفن الصوت البحريني: سيقام الحفل الأول للمدارس الثلاث لفن الصوت البحريني تحت رعاية رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة. ويعتبر هذا الحفل الجزء الاول من الاحتفالية بفنانين فن الصوت... أنا سعيد بتنفيذ فكرتي التي تهدف إلى دعم الغناء البحريني. وأتمنى أن تستمر الهيئة على هذا النهج.
المذيعة السعودية الساحرة: سارة الدندراوي قدمت فقرة من حفل الاوركستر السعودي في نيويورك الذي أنهت به حلقة يوم الاثنين من برنامجها الناجح (تفاعلكم). ولكنها لم تترك الحفل وبقيت تتابعه وهي في آخر انسجام (وتطق اصبع). يبدو أن اللقطة أخذت بدون علمها وكانت لقطة عفوية جميلة.. سارة دندراوي مقيمة في دبي وهي دارسة للإعلام في أمريكا بجامعة بوسطن وعمرها 43 سنة. ويقال إن جدها من اصول مصرية صعيدية وهذا سبب خفة دمها.
حكايات فنية (الاحتفال بأعياد الوطن واجب): شهور قليلة ويهل علينا موعد عيدنا الوطني، ومن الطبيعي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية. ويجب أن يكون احتفالنا بحرينيا، فلدينا العديد من الأصوات الشابة الرائعة الصالحة للغناء. وعلى وزارة الإعلام البحرينية ممثلة في وزيرها الحالي الدكتور رمزان عبدالله النعيمي أن تقوم بهذا الدور حتى يحسب لها أنها هي من أعادت احتفالنا بالعيد الوطني على شكل حفل مباشر بعد غياب سنين طويلة. وأنا على يقين بأن قيادتنا السياسية سوف تدعم الحفل الذي سوف يتغنى فيه فنانونا الشباب بوطنهم ونشر الحب والانتماء بين كافة أطياف المجتمع البحريني. وأنا متأكد أن العديد من المؤسسات والشركات البحرينية سوف تدعم هذه الفكرة. أمامنا ما يقارب الشهرين وهي مدة كافية لتنفيذ احتفالية وطنية تليق بوطننا البحرين.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (راحتي النفسية) تأليف عمار محمد ألحان علي جاسم غناء محمود التركي
وشعجب قاطع بيه
يارحتي النفسيه
تدري القلب تعبان
ابجي وون يوميه
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