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نافذة فنية

9/21/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المطرب‭ ‬والطائرة‭ ‬الخاصة‭: ‬أحدث‭ ‬مطرب‭ ‬يملك‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬هو‭ ‬المطرب‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬سعد‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرته‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭... ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬الاسم‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الاغنية‭ ‬المصرية‭ ‬الآن،‭ ‬لكنه‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬فهو‭ ‬كثير‭ ‬الزواج‭ ‬والطلاق‭.‬

المهرجان‭ ‬الأول‭ ‬لفن‭ ‬الصوت‭ ‬البحريني‭: ‬سيقام‭ ‬الحفل‭ ‬الأول‭ ‬للمدارس‭ ‬الثلاث‭ ‬لفن‭ ‬الصوت‭ ‬البحريني‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬الجزء‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬الاحتفالية‭ ‬بفنانين‭ ‬فن‭ ‬الصوت‭... ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بتنفيذ‭ ‬فكرتي‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الغناء‭ ‬البحريني‭. ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭.‬

المذيعة‭ ‬السعودية‭ ‬الساحرة‭: ‬سارة‭ ‬الدندراوي‭ ‬قدمت‭ ‬فقرة‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الاوركستر‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الذي‭ ‬أنهت‭ ‬به‭ ‬حلقة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬الناجح‭ (‬تفاعلكم‭). ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تترك‭ ‬الحفل‭ ‬وبقيت‭ ‬تتابعه‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬انسجام‭ (‬وتطق‭ ‬اصبع‭). ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬اللقطة‭ ‬أخذت‭ ‬بدون‭ ‬علمها‭ ‬وكانت‭ ‬لقطة‭ ‬عفوية‭ ‬جميلة‭.. ‬سارة‭ ‬دندراوي‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وهي‭ ‬دارسة‭ ‬للإعلام‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬بجامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬وعمرها‭ ‬43‭ ‬سنة‭. ‬ويقال‭ ‬إن‭ ‬جدها‭ ‬من‭ ‬اصول‭ ‬مصرية‭ ‬صعيدية‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬خفة‭ ‬دمها‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬الاحتفال‭ ‬بأعياد‭ ‬الوطن‭ ‬واجب‭): ‬شهور‭ ‬قليلة‭ ‬ويهل‭ ‬علينا‭ ‬موعد‭ ‬عيدنا‭ ‬الوطني،‭ ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬احتفالنا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬فلدينا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الشابة‭ ‬الرائعة‭ ‬الصالحة‭ ‬للغناء‭. ‬وعلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬البحرينية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزيرها‭ ‬الحالي‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بهذا‭ ‬الدور‭ ‬حتى‭ ‬يحسب‭ ‬لها‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أعادت‭ ‬احتفالنا‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حفل‭ ‬مباشر‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬سنين‭ ‬طويلة‭. ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬قيادتنا‭ ‬السياسية‭ ‬سوف‭ ‬تدعم‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يتغنى‭ ‬فيه‭ ‬فنانونا‭ ‬الشباب‭ ‬بوطنهم‭ ‬ونشر‭ ‬الحب‭ ‬والانتماء‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬سوف‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭. ‬أمامنا‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهرين‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬كافية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬احتفالية‭ ‬وطنية‭ ‬تليق‭ ‬بوطننا‭ ‬البحرين‭. ‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬راحتي‭ ‬النفسية‭) ‬تأليف‭ ‬عمار‭ ‬محمد‭ ‬ألحان‭ ‬علي‭ ‬جاسم‭ ‬غناء‭ ‬محمود‭ ‬التركي

وشعجب‭ ‬قاطع‭ ‬بيه

يارحتي‭ ‬النفسيه

تدري‭ ‬القلب‭ ‬تعبان

ابجي‭ ‬وون‭ ‬يوميه

MENAFN21092023000055011008ID1107117361

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