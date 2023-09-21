العالمي.. رسالة سامية





} ‭ ‬فهي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أولى‭ ‬تمثل‭ ‬أولى‭ ‬علامات‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الطبيعية‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران؛‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬انكفاء‭ ‬تطلبت‭ ‬إقامة‭ ‬المباريات‭ ‬بينهما‭ ‬النخبوية‭ ‬والنادوية‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬محايدة،‭ ‬أفقدها‭ ‬الروح‭ ‬التنافسية‭ ‬والجماهيرية‭.‬





} ‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬مثلت‭ ‬رسالة‭ ‬تسويق‭ ‬للرياضة‭ ‬السياحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتراف‭ ‬السعودي‭ ‬بوجود‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين،‭ ‬ورأينا‭ ‬كيف‭ ‬استقبلت‭ ‬الجماهير‭ ‬الايرانية‭ (‬العالمي‭) ‬بوجود‭ ‬لاعبه‭ ‬الأسطورة‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭.‬





} ‭ ‬مثل‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬الإيرانية‭ ‬لاستقبال‭ (‬العالمي‭) ‬ورونالدو‭ ‬بالذات‭ ‬ثورة‭ ‬رياضية‭ ‬بتأكيدها‭ ‬انها‭ ‬عاشقة‭ ‬للرياضة‭ ‬وللنجوم،‭ ‬وان‭ ‬بعثة‭ ‬النصر‭ ‬شقت‭ ‬طريقها‭ ‬حتى‭ ‬الفندق‭ ‬بصعوبة‭ ‬بفعل‭ ‬المستقبلين‭.‬





} ‭ ‬وأكد‭ ‬كريستيانو‭ ‬أنه‭ ‬مكسب‭ ‬كسفير‭ ‬للعالمي‭ ‬في‭ ‬جولاته‭ ‬الآسيوية؛‭ ‬بموافقته‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬طفل‭ ‬إيراني‭ ‬عاشق؛‭ ‬بكى‭ ‬لرؤيته،‭ ‬وأيضا‭ ‬استقباله‭ ‬لرسامة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬أهدته‭ (‬رسمتين‭) ‬له‭ ‬رسمتهما‭ ‬برجليها‭.‬





} ‭ ‬وأكدت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ (‬العالمي‭) ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬حمامة‭ ‬سلام‭ ‬عالمية‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬وكان‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يستغلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكي‭ ‬تستمتع‭ ‬الجماهير‭ ‬بمعبودها،‭ ‬ويستمتع‭ ‬اللاعبون‭ ‬بتشجيعهم‭.‬





} ‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬حال؛‭ ‬لم‭ ‬يوفق‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ (‬اللقاء‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬جماهير،‭ ‬وحرم‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬لاستاد‭ ‬آزادي،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬للنجوم‭ ‬لرفع‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والحماسي‭.‬





} ‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬نؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬يواكب‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬الرسائل‭ ‬السامية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الرؤية‭ ‬المتقدمة‭ ‬للاحتراف‭ ‬السعودي‭ ‬التي‭ ‬تتخطى‭ ‬الحدود،‭ ‬وكان‭ ‬يمكنه‭ ‬استغلال‭ ‬الفرصة‭ ‬لرفع‭ ‬الحظر‭ ‬الجماهيري؛‭ ‬ولو‭ ‬لساعات‭!‬





} ‭ ‬يبقى‭ ‬ان‭ ‬نشير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬استقطاب‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬يتخطى‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬الاحتراف‭ ‬السعودي،‭ ‬فماهي‭ ‬الا‭ ‬البداية‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تثير‭ ‬تغييرا‭ ‬جذريا؛‭ ‬ليس‭ ‬آسيويا‭ ‬فقط،‭ ‬ولكن‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المصدر‭ ‬الاوروبي‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستقطاب‭.‬