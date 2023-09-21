هؤلاء‭ ‬يستحقون‭ ‬الدعم‭ ‬والتقدير‭:‬

هؤلاء يستحقون الدعم والتقدير
التاريخ
9/21/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
إعلان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إطلاق خدمة تقديم الاستبدال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال عدد من البنوك والمصارف الإسلامية، للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، قرار موفق أثلج صدور الكثير من المتقاعدين.. ونتمنى أن تكون تفاصيل إجراءاته كذلك.
للعلم فقط:
لماذا لا يتم ضبط وتنظيم عملية إعلان حالات فقدان طفل أو رجل كبير في السن، من خلال القنوات الرسمية، بدلا من «العشوائية» في مواقع التواصل، وربما تتسبب مثل تلك الأخبار في إثارة المزيد من المخاوف والهواجس والمغالطات.. وخاصة أن كل من يتم إعلان فقدانه يتم العثور عليه ولله الحمد، في وطن ينعم بالأمن والاستقرار، و«الفزعة» المجتمعية.
هؤلاء يستحقون الدعم والتقدير:
في اجتماع أجهزة الخدمة المدنية ووزراء التنمية الاجتماعية الخليجي، تم تكريم سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، ضمن فئة الشخصيات الرائدة في العمل الاجتماعي، ونيل سموها الوسام المستحق عن جدارة نتاجاً لإسهاماتها البارزة في تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي.
كما تم تكريم جمعية التعافي من المخدرات، وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ضمن فئة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي، وكذلك تم تكريم 5 كفاءات وطنية من مملكة البحرين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية وهم: السيد غسان إبراهيم الصباغ مدير عام مكتب مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والسيد خالد عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمهندس كاظم علي عبداللطيف الوكيل المساعد للطرق، والسيد عبدالنبي حسن الكوفي مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الاشغال، والسيد عبدالكريم إبراهيم بوصبيعة مدير إدارة العمليات التعليمية 2 بوزارة التربية والتعليم.
كل هذه الإنجازات البحرينية تدعو إلى الفخر والاعتزاز، وأن منظومة العمل في مملكة البحرين تمضي قدما بشكل إيجابي.. ونتمنى أن يحظى كل من نال التكريم المستحق التقدير والإشادة المحلية، وحتى لقاء الوزراء بهم، وتحفيز الموظفين على المزيد من العطاء والتميز لخدمة الوطن والمواطنين.. فما رأيكم..؟؟
ملاحظة واجبة:
قطاع التأمين في البلاد يشهد قفزة إيجابية، ويحقق أرباحا كبيرة للشركات، في ظل خدمات عديدة ومتميزة.. ونتمنى أن تتم مراجعة بعض الخدمات من أجل التطوير، وخاصة في تسريع الإجراءات في مسألة السيارات والمركبات، والتأمين الصحي بالخارج، كي تكون منظومة التأمين شاملة ومتكاملة، وتحافظ على حقوق كل الأطراف.
آخر السطر:
جهود مشكورة لهيئة البحرين للثقافة في دعم الفنون وإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال استضافة مهرجان البحرين الدولي للموسيقى، ومهرجان الموسيقى والفنون الشعبيّة الخليجي، وحفل «ليلة في فيينا» التي تحييها أوركسترا البحرين الفيلهارمونية، وحفل الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وحفل «ليلة فن الصوت البحريني».. نتمنى أن يصاحب ذلك تفاعل أكبر من هيئة السياحة والإعلام الوطني، لتكتمل الجهود في تحقيق النجاح البحريني المتميز، الفني والحضاري.
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