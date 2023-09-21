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هؤلاء يستحقون الدعم والتقدير

9/21/2023 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

إعلان‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الاستبدال‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬والمصارف‭ ‬الإسلامية،‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬قرار‭ ‬موفق‭ ‬أثلج‭ ‬صدور‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تفاصيل‭ ‬إجراءاته‭ ‬كذلك‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

لماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬ضبط‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬إعلان‭ ‬حالات‭ ‬فقدان‭ ‬طفل‭ ‬أو‭ ‬رجل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القنوات‭ ‬الرسمية،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬‮«‬العشوائية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬وربما‭ ‬تتسبب‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المخاوف‭ ‬والهواجس‭ ‬والمغالطات‭.. ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬فقدانه‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬عليه‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬ينعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬و«الفزعة‮»‬‭ ‬المجتمعية‭.‬

هؤلاء‭ ‬يستحقون‭ ‬الدعم‭ ‬والتقدير‭:‬


في‭ ‬اجتماع‭ ‬أجهزة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬ووزراء‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الخليجي،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الشخصيات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ونيل‭ ‬سموها‭ ‬الوسام‭ ‬المستحق‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬نتاجاً‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬جمعية‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬المخدرات،‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبا‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬المشروعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وكذلك‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬5‭ ‬كفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بوسام‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬للخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وهم‭: ‬السيد‭ ‬غسان‭ ‬إبراهيم‭ ‬الصباغ‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالله‭ ‬الشوملي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والمهندس‭ ‬كاظم‭ ‬علي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للطرق،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالنبي‭ ‬حسن‭ ‬الكوفي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بوزارة‭ ‬الاشغال،‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالكريم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوصبيعة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التعليمية‭ ‬2‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬البحرينية‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬وأن‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نال‭ ‬التكريم‭ ‬المستحق‭ ‬التقدير‭ ‬والإشادة‭ ‬المحلية،‭ ‬وحتى‭ ‬لقاء‭ ‬الوزراء‭ ‬بهم،‭ ‬وتحفيز‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والتميز‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.. ‬فما‭ ‬رأيكم‭..‬؟؟

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬يشهد‭ ‬قفزة‭ ‬إيجابية،‭ ‬ويحقق‭ ‬أرباحا‭ ‬كبيرة‭ ‬للشركات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خدمات‭ ‬عديدة‭ ‬ومتميزة‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطوير،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬السيارات‭ ‬والمركبات،‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬بالخارج،‭ ‬كي‭ ‬تكون‭ ‬منظومة‭ ‬التأمين‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭.‬ ‭ ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

جهود‭ ‬مشكورة‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفنون‭ ‬وإبراز‭ ‬الوجه‭ ‬الحضاري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى،‭ ‬ومهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬والفنون‭ ‬الشعبيّة‭ ‬الخليجي،‭ ‬وحفل‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬في‭ ‬فيينا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحييها‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية،‭ ‬وحفل‭ ‬الأوركسترا‭ ‬والكورال‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬وحفل‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬فن‭ ‬الصوت‭ ‬البحريني‮»‬‭.. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يصاحب‭ ‬ذلك‭ ‬تفاعل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬والإعلام‭ ‬الوطني،‭ ‬لتكتمل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬البحريني‭ ‬المتميز،‭ ‬الفني‭ ‬والحضاري‭. ‬

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